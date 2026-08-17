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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

۳ فروشگاه متخلف در دلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

۳ فروشگاه متخلف در دلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

خرم‌آباد - رئیس بازرسی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از معرفی سه فروشگاه متخلف شهرستان دلفان به تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدپور در جریان بازدید مشترک مسئولان نظارتی از واحدهای خبازی و فروشگاه‌های سطح شهرستان دلفان با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر بازار، اظهار داشت: بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی باهدف صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تخلفات اقتصادی باید به‌صورت مستمر انجام شود.

وی با بیان اینکه با واحدهای متخلف طبق قانون برخورد می‌شود، افزود: ضمن تقدیر از واحدهایی که ضوابط و مقررات را رعایت می‌کنند، با هرگونه تخلف نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد و پرونده متخلفان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

رئیس بازرسی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ضمن تقدیر از واحدهای خبازی مطلوب، گفت: برای سه فروشگاه متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

کد مطلب 6919033

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