۳ فروشگاه متخلف در دلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدپور در جریان بازدید مشترک مسئولان نظارتی از واحدهای خبازی و فروشگاه‌های سطح شهرستان دلفان با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر بازار، اظهار داشت: بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی باهدف صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تخلفات اقتصادی باید به‌صورت مستمر انجام شود.

وی با بیان اینکه با واحدهای متخلف طبق قانون برخورد می‌شود، افزود: ضمن تقدیر از واحدهایی که ضوابط و مقررات را رعایت می‌کنند، با هرگونه تخلف نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد و پرونده متخلفان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

رئیس بازرسی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ضمن تقدیر از واحدهای خبازی مطلوب، گفت: برای سه فروشگاه متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شد.