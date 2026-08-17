راز طولانی شدن مأموریت ناو لینکلن از زبان مقام پیشین آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک مولن دریادار بازنشسته و رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگو با شبکه ای بی سی نیوز نسبت به شرایط حاکم بر ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن که بیش از ۲۶۰ روز روی دریا بوده ابراز نگرانی کرد و گفت، دنیل کلر فرمانده این ناو، برای رسیدگی به این مشکلات تلاش زیادی می کند.

وی اضافه کرد که چالش های پیش روی ناو مذکور منعکس کننده شرایط پیچیده ای است که نمی توان آن را دریک روایت واحد تفسیر کرد.

مولن استقرار طولانی مدت این ناو را با کمبود پایگاه های امن در خاورمیانه مرتبط دانست و گفت: پایگاه های آمریکا در بحرین، کویت و امارات در جریان جنگ هدف حملات ایران قرار گرفته اند و همین مسئله نیروهای آمریکایی را مجبور کرده است مدت بیشتری در دریا باقی بمانند.

وی افزود: برنامه ریزی نظامی آمریکا مستلزم سازگاری سریع با شرایط پیش بینی نشده بوده و همین مسئله یافتن مکان هایی برای استراحت نیروها را دشوار کرده است. فشار کنونی بر ناوگان آمریکا به قیمت از بین رفتن ظرفیت های آینده خواهد بود.

لازم به ذکر است با وجود تاکید خانواده های نیروهای مستقر در این ناو درباره تکرار تلاش برای خودکشی خدمه، پیت هگست، وزیر جنگ و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای فرار از فشار افکار عمومی، افزایش این موارد را رد کرده اند.