اینفوگرافیک قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم کنکور سراسری ۱۴۰۵ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار می‌شود.

آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی در صبح روز پنجشنبه و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و نهایتا آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار می‌شود.

متقاضیان از همراه آوردن وسایل اضافی از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی، کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی از قبیل پیجر، تلفن همراه حتی به صورت خاموش، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و...، کیف، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور اینفوگرافیک قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی سال ۱۴۰۵ را منتشر کرده است.