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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

مزایده اموال باد آورده؛ آغاز مزایده اموال قاچاقچی موادمخدر در گلستان

مزایده اموال باد آورده؛ آغاز مزایده اموال قاچاقچی موادمخدر در گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان از مزایده ۱۱ ملک شامل املاک تجاری ، مسکونی و مرغداری یکی از سوداگران مرگ در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی از مزایده ۱۱ ملک شامل املاک تجاری ، مسکونی و مرغداری یکی از سوداگران مرگ در گلستان خبر داد و اظهار کرد: این اموال متعلق به یک قاچاقچی دانه درشت مواد مخدر است که در گلستان و نوار شمالی کشور پولشویی می‌کرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر نوبت اول این مزایده برگزار شد و قرار است در نوبت بعدی چندین خودروی لوکس، واحدهای تجاری و اراضی کشاورزی وی نیز به مزایده گذاشته شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: ارزش اموالی که در مرحله اول این مزایده در شهرهای گنبدکاووس، آزادشهر و رامیان، فروخته شد بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان است که به حساب خزانه، واریز شد.

آسیابی با اشاره به اینکه رای این پرونده سال گذشته قطعی شده و برای اجرای احکام به دادسرای مرکز استان گلستان ارسال شده بود، افزود: این قاچاقچی، پولی که با معامله مواد مخدر به دست آورده بود صرف خرید بیش از ۲۸ ملک مسکونی، تجاری، زمین کشاورزی و خودرو و طلا کرده بود که همه این اموال با رای نهایی دادگاه مصادره و به تدریج برای مزایده روی سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) گذاشته می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: به منظور ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر، بلافاصله پس از دستگیری متهمان این جرم، پرونده پولشویی هم در دادسرای مرکز استان تشکیل می‌شود تا اموال حاصل از جرم خرید و فروش مواد مخدر شناسایی و ضبط شود.

آسیابی افزود: اموال متهم این پرونده نیز در مرحله دادسرا، شناسایی و توقیف شده بود که با رای نهایی دادگاه مصادره شد.

کد مطلب 6919134

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