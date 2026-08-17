مزایده اموال باد آورده؛ آغاز مزایده اموال قاچاقچی موادمخدر در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی از مزایده ۱۱ ملک شامل املاک تجاری ، مسکونی و مرغداری یکی از سوداگران مرگ در گلستان خبر داد و اظهار کرد: این اموال متعلق به یک قاچاقچی دانه درشت مواد مخدر است که در گلستان و نوار شمالی کشور پولشویی می‌کرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر نوبت اول این مزایده برگزار شد و قرار است در نوبت بعدی چندین خودروی لوکس، واحدهای تجاری و اراضی کشاورزی وی نیز به مزایده گذاشته شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: ارزش اموالی که در مرحله اول این مزایده در شهرهای گنبدکاووس، آزادشهر و رامیان، فروخته شد بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان است که به حساب خزانه، واریز شد.

آسیابی با اشاره به اینکه رای این پرونده سال گذشته قطعی شده و برای اجرای احکام به دادسرای مرکز استان گلستان ارسال شده بود، افزود: این قاچاقچی، پولی که با معامله مواد مخدر به دست آورده بود صرف خرید بیش از ۲۸ ملک مسکونی، تجاری، زمین کشاورزی و خودرو و طلا کرده بود که همه این اموال با رای نهایی دادگاه مصادره و به تدریج برای مزایده روی سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) گذاشته می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: به منظور ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر، بلافاصله پس از دستگیری متهمان این جرم، پرونده پولشویی هم در دادسرای مرکز استان تشکیل می‌شود تا اموال حاصل از جرم خرید و فروش مواد مخدر شناسایی و ضبط شود.

آسیابی افزود: اموال متهم این پرونده نیز در مرحله دادسرا، شناسایی و توقیف شده بود که با رای نهایی دادگاه مصادره شد.