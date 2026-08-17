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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

کوشنر با نتانیاهو دیدار می‌کند

کوشنر با نتانیاهو دیدار می‌کند

فرستاده و داماد ترامپ روز دوشنبه با نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جرد کوشنر، فرستاده ویژه آمریکا روز دوشنبه پس از گفتگو با رهبران حماس در مصر با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار خواهد کرد.

گفته می شود که این دیدار با هدف احیای طرح صلح غزه مورد حمایت آمریکا انجام می‌شود که اسرائیل تاکنون آن را رد کرده اما مورد تایید حماس قرار گرفته است.

نتانیاهو که از حمایت از این طرح خودداری کرده مدعی است که هرگونه توافقی باید ضامن خلع سلاح کامل باشد. این در حالی است که این رژیم به نقض ها و جنایات خود در غزه همچنان ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوشنر، داماد ترامپ روز یکشنبه با خلیل الحیه، رهبر جدید حماس در شهر العلمین مصر دیدار کرد. در بیانیه‌ای در این باره آمده است که حماس تعهد خود را به این طرح ابراز کرده است.

کد مطلب 6919127

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