به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه اظهار کرد: موضوع منکر همچنان از مسائل اساسی در حوزه‌های مختلف است و باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی برای رفع آن تلاش شود.

وی با اشاره به آغاز پویش ملی «نقش من در امر به معروف و نهی از منکر در مدیریت مصرف انرژی» افزود: این پویش با هدف جلب مشارکت عمومی و رسیدگی به مطالبات مردم اجرا می‌شود و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه پیش‌بینی شده، مسائل و مطالبات خود را به صورت نقطه‌زنی ثبت کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه با بیان اینکه شعار هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر در سال جاری «ایران حسینی و اقتدار جهانی» نامگذاری شده است، تصریح کرد: هفته نخست ماه محرم به عنوان هفته احیای این فریضه تعیین شده و همه دستگاه‌ها باید برای تبیین و فرهنگ‌سازی در این حوزه همکاری کنند.

حجت‌الاسلام احمدی افزایش اعتماد عمومی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی را از اهداف مهم این ستاد دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند بدون دغدغه و لکنت، امر به معروف و نهی از منکر را مطالبه و پیگیری کنند و مسئولان نیز در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند.

وی از برگزاری برنامه‌های مختلف در هفته احیا خبر داد و افزود: مراسم بزرگداشت شهدای امر به معروف، نشست خانواده متعالی و نسل حسینی، تجلیل از کارآفرینان برتر به عنوان معروفان عرصه اقتصاد و همچنین برنامه‌های ویژه برای تکریم فرزندان دانش‌آموز شهدا از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در تولید و انتشار محتوای فرهنگی تأکید کرد و گفت: تولید محصولات فرهنگی متناسب با زبان و فرهنگ بومی به ویژه به زبان کردی می‌تواند ارتباط مؤثرتری با مردم برقرار کند و در ترویج این فریضه نقش‌آفرین باشد.

حجت‌الاسلام احمدی در ادامه خواستار حمایت دستگاه‌ها از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مردمی این ستاد شد و بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و برنامه‌های عمومی نیازمند همراهی ادارات و تخصیص ظرفیت‌های فرهنگی است تا بتوان زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در این حوزه را فراهم کرد.