  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

حجت‌الاسلام احمدی: اعتماد عمومی هدف اصلی امر به معروف است

حجت‌الاسلام احمدی: اعتماد عمومی هدف اصلی امر به معروف است

کرمانشاه - دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه گفت: افزایش اعتماد عمومی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های این ستاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه اظهار کرد: موضوع منکر همچنان از مسائل اساسی در حوزه‌های مختلف است و باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی برای رفع آن تلاش شود.

وی با اشاره به آغاز پویش ملی «نقش من در امر به معروف و نهی از منکر در مدیریت مصرف انرژی» افزود: این پویش با هدف جلب مشارکت عمومی و رسیدگی به مطالبات مردم اجرا می‌شود و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه پیش‌بینی شده، مسائل و مطالبات خود را به صورت نقطه‌زنی ثبت کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه با بیان اینکه شعار هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر در سال جاری «ایران حسینی و اقتدار جهانی» نامگذاری شده است، تصریح کرد: هفته نخست ماه محرم به عنوان هفته احیای این فریضه تعیین شده و همه دستگاه‌ها باید برای تبیین و فرهنگ‌سازی در این حوزه همکاری کنند.

حجت‌الاسلام احمدی افزایش اعتماد عمومی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی را از اهداف مهم این ستاد دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند بدون دغدغه و لکنت، امر به معروف و نهی از منکر را مطالبه و پیگیری کنند و مسئولان نیز در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند.

وی از برگزاری برنامه‌های مختلف در هفته احیا خبر داد و افزود: مراسم بزرگداشت شهدای امر به معروف، نشست خانواده متعالی و نسل حسینی، تجلیل از کارآفرینان برتر به عنوان معروفان عرصه اقتصاد و همچنین برنامه‌های ویژه برای تکریم فرزندان دانش‌آموز شهدا از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در تولید و انتشار محتوای فرهنگی تأکید کرد و گفت: تولید محصولات فرهنگی متناسب با زبان و فرهنگ بومی به ویژه به زبان کردی می‌تواند ارتباط مؤثرتری با مردم برقرار کند و در ترویج این فریضه نقش‌آفرین باشد.

حجت‌الاسلام احمدی در ادامه خواستار حمایت دستگاه‌ها از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مردمی این ستاد شد و بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و برنامه‌های عمومی نیازمند همراهی ادارات و تخصیص ظرفیت‌های فرهنگی است تا بتوان زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در این حوزه را فراهم کرد.

کد مطلب 6863485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها