به گزارش خبرنگار مهر، ورزش ناشنوایان ایران در شرایطی با چالش‌های مالی و تقویم فشرده مسابقات بین‌المللی روبه‌روست که فدراسیون این رشته خود را برای انتخاب رئیس جدید آماده می‌کند. این مجمع انتخاباتی قرار است در تاریخ ۲۸ تیرماه برگزار شود.

فرایند انتخاباتی فدراسیون ناشنوایان از تاریخ ۱۲ اردیبهشت آغاز و ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون به مدت ۱۰ روز کاری انجام شده است که پس از اتمام این مرحله و ارزیابی صلاحیت نامزدها در نهایت اعضای مجمع در تاریخ ۲۸ تیر به پای صندوق رأی خواهند رفت. احمدرضا رضایی (دروازه بان تیم ملی فوتسال ناشنوایان)، مسعود فراهانی (نایب رییس پیشین فدراسیون ناشنوایان)، علیرضا بسیح (مسوول کمیته فنی و مسابقات فدراسیون)، محمد کریم آریا (رییس هیئت پیشین ورزش‌های ناشنوایان استان کهگیلویه و بویراحمد) ، رضا بدری (رئیس هیات ورزش‌های ناشنوایان استان خوزستان) و کرم‌الله علیمرادی (رئیس پیشین فدراسیون ناشنوایان) ۶ کاندیدایی هستند که برای انتخابات ثبت نام کردند که گفته می‌شود بعد از تشکیل کمیسیون تطبیق و بررسی سوابق مدیریتی کاندیداها توسط وزارت ورزش تنها سوابق مدیدیتی مسعود فراهانی به تایید رسید.

فدراسیون با ۴۰ میلیارد تومان بدهی

رئیس جدید فدراسیون کار خود را در شرایطی آغاز خواهد کرد که با چالش‌های مالی جدی مواجه است. فدراسیون ناشنوایان با بدهی‌های سنگینی به مبلغ حدود ۴۰ میلیارد تومان روبه‌روست. اگرچه بخشی از این بدهی‌ها در ماه‌های اخیر پرداخت شده اما بخش قابل توجهی همچنان پابرجاست. این مسئله مشکلات جدی برای اعزام برون‌مرزی تیم‌ها ایجاد کرده و در برخی موارد امکان اعزام به طور کامل از بین رفته است.

افزایش هزینه‌های ارزی و بالابودن مخارج اعزام تیم‌های ورزشی نیز فشار مضاعفی به فدراسیون وارد کرده است. در شرایط کنونی مدیریت منابع مالی و جذب حمایت‌های جدید از مسئولیت‌های اصلی رئیس آینده خواهد بود.

آغاز رقابت‌های بین‌المللی با فوتسال در قرقیزستان

مسابقات بین‌المللی ناشنوایان در سال ۲۰۲۶ نیز با تقویم فشرده و پرهزینه‌ای طراحی شده است. تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران نخستین تیم اعزامی خواهد بود که در تیرماه ۱۴۰۵ به مسابقات قهرمانی آسیا در قرقیزستان شرکت خواهد کرد. این اعزام از سوی انجمن فوتسال انجام می‌شود و اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا آغازگر حضور بین‌المللی ایران در این سال محسوب می‌شود.

در نیمه دوم سال مسابقات قهرمانی آسیا در رشته‌های شطرنج، بدمینتون، دوومیدانی و بولینگ نیز به میزبانی مالزی برگزار خواهد شد. این رویدادها بخش مهمی از برنامه رقابتی ورزش ناشنوایان ایران را تشکیل می‌دهند و نیازمند اردوهای آماده‌سازی و تأمین تجهیزات هستند. همچنین چند رویداد مهم دیگر نیز با تغییر زمان‌بندی مواجه شده‌اند.

رقابت‌های قهرمانی آسیا در رشته‌های کشتی، جودو و تکواندو که قرار بود در خردادماه در قزاقستان برگزار شود به مهرماه منتقل شده‌اند. همچنین مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا و مرحله انتخابی جام جهانی ناشنوایان که برای خردادماه در کره‌جنوبی برنامه‌ریزی شده بود فعلاً به تعویق افتاده و زمان جدید آن هنوز مشخص نشده است.

چالش‌های سنگین رئیس آینده فدراسیون

با توجه به این شرایط رئیس آینده فدراسیون نه‌تنها با یک ساختار مالی بدهکار و محدودیت‌های بودجه‌ای روبه‌رو خواهد بود بلکه باید هم‌زمان مدیریت یک تقویم فشرده و پرهزینه بین‌المللی را نیز بر عهده بگیرد. تأمین منابع مالی برای اردوهای آماده‌سازی و برنامه‌ریزی اعزام‌های متعدد از جمله وظایف مدیریتی مهم او خواهد بود.

با این اوصاف انتخابات ۲۸ تیر ۱۴۰۵ را می‌توان نقطه آغاز یک دوره حساس برای ورزش ناشنوایان ایران دانست. این دوره، دوره‌ای است که تصمیم‌های مدیریتی می‌تواند مستقیماً بر عملکرد بین‌المللی تیم‌ها تأثیر بگذارد و مسیر آینده فدراسیون را تعیین کند. با توجه به چالش‌های مالی و تقویم فشرده مسابقات رئیس جدید باید با تدبیر و برنامه‌ریزی مناسب آینده ورزش ناشنوایان را در مسیر موفقیت هدایت کند.