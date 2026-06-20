حمزه شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای صدها طرح اشتغالزایی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان سرپلذهاب خبر داد و اظهار کرد: این طرحها در سال ۱۴۰۴ و با استفاده از تسهیلات بانکی پیشبینی شده در جزء یک و دو تبصره ۱۵ به مرحله اجرا رسیدهاند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت پوشش افزود: در مجموع ۳۶۱ طرح اشتغالزایی برای مددجویان این شهرستان اجرایی شده که نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار و بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای هدف داشته است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرپلذهاب بیان کرد: برای راهاندازی این طرحها، ۷۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی از طریق بانکهای عامل تأمین و در اختیار مجریان طرحها قرار گرفته است.
شریفی با قدردانی از همکاری بانکهای عامل و دستگاههای مرتبط در اجرای برنامههای اشتغالزایی گفت: تعامل مناسب میان نهادهای اجرایی و شبکه بانکی زمینه تسریع در پرداخت تسهیلات و اجرای طرحهای پیشبینی شده را فراهم کرده است.
وی درباره نوع طرحهای اجرا شده نیز توضیح داد: از مجموع طرحهای ایجاد شده، ۹۷ طرح در حوزه پنلهای خورشیدی تجمیعی، ۶۳ طرح پنل خورشیدی انفرادی و ۲۰۱ طرح نیز در بخش خدماتی به بهرهبرداری رسیده است.
رئیس کمیته امداد سرپلذهاب تأکید کرد: اجرای این طرحها علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، زمینه خودکفایی اقتصادی مددجویان و کاهش وابستگی آنان به حمایتهای مستقیم را فراهم کرده است.
شریفی در پایان اظهار کرد: توسعه اشتغال پایدار برای خانوادههای تحت حمایت از مهمترین برنامههای کمیته امداد است و این نهاد با بهرهگیری از ظرفیت تسهیلات اشتغالزایی، حمایت از طرحهای درآمدزا را با جدیت دنبال میکند.
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