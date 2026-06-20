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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

اجرای ۳۶۱ طرح اشتغال‌زایی برای مددجویان سرپل‌ذهاب

اجرای ۳۶۱ طرح اشتغال‌زایی برای مددجویان سرپل‌ذهاب

کرمانشاه - رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سرپل‌ذهاب از اجرای ۳۶۱ طرح اشتغال‌زایی برای مددجویان این شهرستان با پرداخت بیش از ۷۲ میلیارد تومان تسهیلات خبر داد.

حمزه شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای صدها طرح اشتغال‌زایی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و اظهار کرد: این طرح‌ها در سال ۱۴۰۴ و با استفاده از تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده در جزء یک و دو تبصره ۱۵ به مرحله اجرا رسیده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش افزود: در مجموع ۳۶۱ طرح اشتغال‌زایی برای مددجویان این شهرستان اجرایی شده که نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار و بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای هدف داشته است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرپل‌ذهاب بیان کرد: برای راه‌اندازی این طرح‌ها، ۷۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی از طریق بانک‌های عامل تأمین و در اختیار مجریان طرح‌ها قرار گرفته است.

شریفی با قدردانی از همکاری بانک‌های عامل و دستگاه‌های مرتبط در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی گفت: تعامل مناسب میان نهادهای اجرایی و شبکه بانکی زمینه تسریع در پرداخت تسهیلات و اجرای طرح‌های پیش‌بینی شده را فراهم کرده است.

وی درباره نوع طرح‌های اجرا شده نیز توضیح داد: از مجموع طرح‌های ایجاد شده، ۹۷ طرح در حوزه پنل‌های خورشیدی تجمیعی، ۶۳ طرح پنل خورشیدی انفرادی و ۲۰۱ طرح نیز در بخش خدماتی به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس کمیته امداد سرپل‌ذهاب تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه خودکفایی اقتصادی مددجویان و کاهش وابستگی آنان به حمایت‌های مستقیم را فراهم کرده است.

شریفی در پایان اظهار کرد: توسعه اشتغال پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد است و این نهاد با بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلات اشتغال‌زایی، حمایت از طرح‌های درآمدزا را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6865598

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