حمزه شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای صدها طرح اشتغال‌زایی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و اظهار کرد: این طرح‌ها در سال ۱۴۰۴ و با استفاده از تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده در جزء یک و دو تبصره ۱۵ به مرحله اجرا رسیده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش افزود: در مجموع ۳۶۱ طرح اشتغال‌زایی برای مددجویان این شهرستان اجرایی شده که نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار و بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای هدف داشته است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرپل‌ذهاب بیان کرد: برای راه‌اندازی این طرح‌ها، ۷۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی از طریق بانک‌های عامل تأمین و در اختیار مجریان طرح‌ها قرار گرفته است.

شریفی با قدردانی از همکاری بانک‌های عامل و دستگاه‌های مرتبط در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی گفت: تعامل مناسب میان نهادهای اجرایی و شبکه بانکی زمینه تسریع در پرداخت تسهیلات و اجرای طرح‌های پیش‌بینی شده را فراهم کرده است.

وی درباره نوع طرح‌های اجرا شده نیز توضیح داد: از مجموع طرح‌های ایجاد شده، ۹۷ طرح در حوزه پنل‌های خورشیدی تجمیعی، ۶۳ طرح پنل خورشیدی انفرادی و ۲۰۱ طرح نیز در بخش خدماتی به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس کمیته امداد سرپل‌ذهاب تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه خودکفایی اقتصادی مددجویان و کاهش وابستگی آنان به حمایت‌های مستقیم را فراهم کرده است.

شریفی در پایان اظهار کرد: توسعه اشتغال پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد است و این نهاد با بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلات اشتغال‌زایی، حمایت از طرح‌های درآمدزا را با جدیت دنبال می‌کند.