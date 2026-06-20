به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات سازمان نظام‌مهندسی معدن استان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی منطقه، اظهار کرد: برآوردها حاکی از وجود حدود یک میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی در استان است و وجود معادنی مانند فسفات، بوکسیت ، سلستین مس که در کشور کم‌نظیر یا بی‌نظیر هستند، فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی است که تاکنون به‌درستی از آن‌ها بهره‌برداری نشده است.

وی با ابراز نارضایتی از جایگاه بخش معدن در اقتصاد استان افزود: طبق آخرین آمار، سهم معدن در ارزش‌افزوده استان تنها یک‌دهم درصد است، این در حالی است که با توجه به جمعیت استان، انتظار می‌رود عملکرد بسیار بهتری داشته باشیم، دلیل اصلی این وضعیت، تمرکز صرف بر خام‌فروشی است و متأسفانه در حوزه‌های فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده، اقدام موثری صورت نگرفته است.

رحمانی تصریح کرد: در شورای معادن استان مصوب شده است که از این پس هیچ معدنی واگذار نخواهد شد، مگر اینکه سرمایه‌گذار ملزم به اجرای طرح فرآوری در کنار بهره‌برداری باشد، هدف این است که با تغییر رویکرد، شاهد ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی واقعی در استان باشیم.

وی با اشاره به چالش‌های قانونی در ثبت معادن کشور گفت: متأسفانه ساختار فعلی به‌گونه‌ای است که افراد خارج از استان نیز می‌توانند از طریق سامانه، معادن استان ما را ثبت کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این موضوع را بارها مطرح کرده‌ایم و باید با ارائه پیشنهادات کارشناسی در سطح ملی، راهکاری برای اصلاح این فرآیند بیابیم تا منافع معادن مستقیماً به استان برسد.

وی خطاب به اعضای سازمان نظام‌مهندسی معدن تأکید کرد: این سازمان به عنوان یک تشکل خصوصی کارآمد، نقش مهمی در ارتقای نظام بهره‌برداری و درآمد معادن دارد و انتظار داریم با هم‌افزایی میان سازمان صمت و معدن‌داران، ارتباطات تقویت شده و شاهد تحول در این حوزه باشیم.

رحمانی پیرامون مشکل تأمین زمین و ساختمان نظام‌مهندسی معدن، عنوان کرد: ظرف مدت یک ماه تکلیف زمین مورد نظر مشخص و مراحل تحویل آن طی شود، ضمن اینکه به اعضای سازمان توصیه می‌کنم حتی اگر پروژه در مقیاس کوچک‌تری شروع شود، کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی ضروری است، زیرا پیگیری برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برای مسئولان بسیار آسان‌تر از شروع یک پروژه جدید درگیر با فرآیندهای طاقت‌فرسای اداری است.

وی اضافه کرد: استانداری آمادگی دارد با پیگیری‌های لازم و در صورت نیاز، جلسات هماهنگی با معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان نظام‌مهندسی معدن کشور برگزار کند تا موانع موجود برطرف شود، هرچه معادن استان غنی‌تر و فعال‌تر شوند، سهم نظام‌مهندسی نیز از درآمدهای این بخش افزایش خواهد یافت.