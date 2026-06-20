نمایش سیاسی یا عملیات اطلاعاتی؟/ پشت پرده تنش واشنگتن و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: ای‌جی جف، افسر بازنشسته نیروهای مسلح کانادا و مشاور امنیتی و ریسک ژئوپلیتیک، گفت: «آنچه اکنون شاهدش هستیم، یک عملیات اطلاعاتی حساب‌شده و با طراحی دقیق است. همه نشانه‌ها حاکی از آن است که این ماجرا یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های اطلاعاتی‌ای است که تاکنون خود کاخ سفید برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا به اجرا گذاشته است. انتقادهای دونالد ترامپ، جی‌دی ونس و سناتورها از اسرائیل، فریاد زدن بر سر نتانیاهو و تمام «افشاگری‌ها» و درز اطلاعاتی که از کاخ سفید بیرون می‌آید، چیزی جز نمایش سیاسی و جنگ اطلاعاتی نیست. تمام این سناریو با هدف شکل دادن به رضایت و همراهی افکار عمومی آمریکا برای ازسرگیری عملیات‌های نظامی علیه ایران طراحی شده است.».