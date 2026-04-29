به گزارش خبرنگار مهر، همایش علمی «هیئت و آیین‌های مذهبی» در سومین سال خود با محوریت «هیئت کنشگر، قیام خانوادگی» که به همت مرکز تخصصی احیاء امر دانشگاه امام صادق (ع) و با همکاری اندیشکده هیئت برگزار می‌شود، با توجه به شرایط حساس کنونی و نقش محوری هیئت‌های مذهبی در همراهی اجتماعی، فرهنگی و عاطفی با خانواده‌ها، دو محور ویژه به محورهای خود افزود و مهلت ارسال آثار را تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه تمدید کرد.

با توجه به شرایط خاص اجتماعی ناشی از تحولات اخیر و شکل‌گیری فضای عمومی متأثر از جنگ رمضان، دبیرخانه همایش علمی «هیئت و آیین‌های مذهبی» از اضافه‌شدن دو محور ویژه به این رویداد علمی خبر داد. این تصمیم در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای روز جامعه و تقویت پیوند میان فعالیت‌های علمی و واقعیت‌های میدانی اتخاذ شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه، این دو محور با تمرکز بر نقش هیئت‌های مذهبی و نهاد خانواده در مواجهه با فضای حساس کنونی طراحی شده‌اند و تلاش دارند ابعاد مختلف کنشگری اجتماعی، فرهنگی و تربیتی را در بستر تحولات اخیر مورد بررسی قرار دهند. همچنین مهلت ارسال آثار به این بخش ویژه تا پایان اردیبهشت‌ماه تمدید شده است تا پژوهشگران، اساتید دانشگاه، فعالان هیئتی و اندیشمندان فرصت بیشتری برای ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات خود داشته باشند.

محور نخست با عنوان «جنگ رمضان، کنشگری هیئات و قیام خانوادگی مردم» به بررسی نقش فعال هیئت‌ها در میدان‌های اجتماعی و نسبت آن با حضور و مشارکت خانواده‌ها می‌پردازد. در این محور، توجه ویژه‌ای به الگوهای کنشگری مردمی، ظرفیت‌های هیئت در سازماندهی اجتماعی، و چگونگی شکل‌گیری نوعی «قیام خانوادگی» در بستر تحولات اخیر شده است. هدف از این محور، تبیین این نکته است که چگونه هیئت می‌تواند از یک نهاد آیینی صرف، به یک بازیگر مؤثر در میدان اجتماعی تبدیل شود و خانواده‌ها را در این مسیر همراه سازد.

محور دوم با عنوان «تحولات اجتماعی ناشی از جنگ رمضان؛ با تأکید بر تأثیرات متقابل هیئت و خانواده» به بررسی پیامدهای اجتماعی این تحولات و نقش دوسویه هیئت و خانواده در شکل‌دهی و تأثیرپذیری از این روندها اختصاص دارد. در این بخش، موضوعاتی همچون تغییر در الگوهای مشارکت اجتماعی، بازتعریف نقش خانواده در کنش‌های جمعی، و تأثیر هیئت بر تقویت یا جهت‌دهی این تحولات مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین تلاش می‌شود تا از منظر علمی، به تحلیل عمیق‌تری از این تعامل پرداخته شود و ظرفیت‌های پیش‌رو شناسایی گردد.

دبیرخانه همایش تأکید کرده است که اضافه‌شدن این دو محور، فرصتی برای پیوند میان عرصه نظر و عمل فراهم می‌کند و می‌تواند به تولید ادبیات علمی متناسب با شرایط روز کمک کند. از تمامی پژوهشگران، اساتید دانشگاه، فعالان فرهنگی و دست‌اندرکاران هیئت‌های مذهبی دعوت شده است تا با ارائه مقالات در غنای این بخش ویژه مشارکت داشته باشند.

این همایش که با هدف بازخوانی کارکردهای هیئت در جامعه معاصر و تقویت نقش آن در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود، در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و امسال با رویکردی مسئله‌محور و ناظر به شرایط جاری، تلاش دارد گامی در جهت فهم دقیق‌تر و کاربردی‌تر از ظرفیت‌های این نهاد مردمی بردارد.پژوهشگران و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و ارسال آثار به تارنمای همایش به نشانی heyatconf.ir مراجعه نمایند.