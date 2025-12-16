  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

سومین همایش علمی هیئت و آیین‌های مذهبی برگزار می‌شود

مرکز تخصصی احیاء امر با همکاری اندیشکده هیئت، سومین همایش علمی «هیئت و آیین‌های مذهبی» را با محور هیئت کنشگر و قیام خانوادگی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تخصصی احیا امر با همکاری اندیشکده هیئت، سومین همایش علمی هیئت و آئین‌های مذهبی را با محور اصلی هیئت کنشگر؛ قیام خانوادگی برگزار می‌کند.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، دبیری علمی این رویداد را دکتر علی غلامی بر عهده دارد و هدف آن، بررسی نقش هیئت در تحکیم بنیان خانواده، تقویت سبک زندگی اسلامی ایرانی و توسعه کنشگری اجتماعی خانواده‌محور است.

از جمله محورهای این همایش می‌توان به هیئت‌داری خانوادگی و خوانش‌های تاریخی آن، کارویژه هیئت در ایجاد و تعالی بنیان خانواده، جایگاه هیئت در تقویت سبک زندگی اسلامی ایرانی، نقش هیئت در کنشگری اجتماعی با تأکید بر نهاد خانواده، نقش هیئت‌های زنانه در کنشگری اجتماعی بانوان، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی هیئت‌ها در نسبت با خانواده و نقش هیئت در جهاد تبیین برای صیانت از هویت و سبک زندگی خانوادگی اشاره کرد.

مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۲۰ دی‌ماه و مهلت ارسال اصل مقالات تا ۲۰ اسفندماه اعلام شده و این همایش ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به تارنمای رسمی همایش که در سایت اندیشکده اعلام شده مراجعه کنند. دبیرخانه همایش در تهران، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، مرکز تخصصی احیا امر مستقر است.

فاطمه علی آبادی

