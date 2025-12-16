به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تخصصی احیا امر با همکاری اندیشکده هیئت، سومین همایش علمی هیئت و آئین‌های مذهبی را با محور اصلی هیئت کنشگر؛ قیام خانوادگی برگزار می‌کند.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، دبیری علمی این رویداد را دکتر علی غلامی بر عهده دارد و هدف آن، بررسی نقش هیئت در تحکیم بنیان خانواده، تقویت سبک زندگی اسلامی ایرانی و توسعه کنشگری اجتماعی خانواده‌محور است.

از جمله محورهای این همایش می‌توان به هیئت‌داری خانوادگی و خوانش‌های تاریخی آن، کارویژه هیئت در ایجاد و تعالی بنیان خانواده، جایگاه هیئت در تقویت سبک زندگی اسلامی ایرانی، نقش هیئت در کنشگری اجتماعی با تأکید بر نهاد خانواده، نقش هیئت‌های زنانه در کنشگری اجتماعی بانوان، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی هیئت‌ها در نسبت با خانواده و نقش هیئت در جهاد تبیین برای صیانت از هویت و سبک زندگی خانوادگی اشاره کرد.

مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۲۰ دی‌ماه و مهلت ارسال اصل مقالات تا ۲۰ اسفندماه اعلام شده و این همایش ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به تارنمای رسمی همایش که در سایت اندیشکده اعلام شده مراجعه کنند. دبیرخانه همایش در تهران، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، مرکز تخصصی احیا امر مستقر است.