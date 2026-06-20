مصطفی مرادیاننژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهریزیهای مدیریت شهری برای ایام محرم اظهار کرد: با هدف تسهیل برگزاری آیینهای عزاداری و ارتقای سطح خدماترسانی به هیئات مذهبی، این اداره کل از هفتههای گذشته فرآیند جانمایی محلهای مناسب برای استقرار موکبها، خیمههای عزاداری و ایستگاههای صلواتی را در سطح شهر آغاز کرده است.
وی افزود: بر اساس بررسیهای میدانی و کارشناسی، حدود ۳۰۰ نقطه در مناطق مختلف اصفهان برای استقرار موکبها و سازههای مرتبط پیشبینی شده تا ضمن رعایت نظم شهری، دسترسی شهروندان و عزاداران نیز به شکل مطلوبی تأمین شود.
صدور مجوز برای بیش از ۴۰۰ سازه مناسبتی
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه ساماندهی سازههای مناسبتی از اولویتهای مدیریت شهری در ایام محرم است، تصریح کرد: تاکنون برای بیش از ۴۰۰ سازه شامل داربستهای ویژه نصب بنرهای مناسبتی، خیمههای عزاداری، ایستگاههای صلواتی و تجهیزات مورد نیاز موکبها در نقاط مختلف شهر مجوز قانونی صادر شده است.
مرادیاننژاد تأکید کرد: تمامی جانماییها متناسب با موقعیت مکانی درخواستها، عرض معابر، وضعیت ترافیکی، ایمنی عابران و ضوابط شهری انجام شده و تلاش شده بهترین و ایمنترین فضاها برای استقرار این سازهها انتخاب شود.
وی ادامه داد: رویکرد مدیریت شهری این است که ضمن حمایت از برگزاری باشکوه مراسمهای مذهبی، از ایجاد گرههای ترافیکی، انسداد معابر اصلی و مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.
تأمین زیرساختهای آب و برق برای موکبها
مرادیاننژاد با اشاره به هماهنگی میان بخشهای مختلف شهرداری اظهار کرد: پس از صدور مجوزهای لازم، زیرساختها و امکانات مورد نیاز از جمله تأمین آب و برق با همکاری مناطق شهرداری در اختیار هیئات مذهبی قرار میگیرد تا شرایط مناسب برای خدمترسانی به عزاداران فراهم شود.
وی افزود: این هماهنگیها با هدف پیشگیری از نصب غیرایمن انشعابات موقت و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی انجام میشود و مناطق پانزدهگانه شهرداری در این زمینه مشارکت فعال دارند.
صدور غیرحضوری مجوز از طریق سامانه میز خدمت
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به فعال بودن سامانه میز خدمت صدور مجوز مراسمات ملی و مذهبی گفت: هیئات مذهبی، موکبداران و متقاضیان میتوانند بدون مراجعه حضوری و صرفاً از طریق این سامانه، درخواست خود را ثبت کنند.
وی توضیح داد: پس از بررسی کارشناسی درخواستها، نتیجه از طریق پیامک به متقاضی اعلام میشود و در صورت تأیید نهایی، مجوز لازم برای برپایی موکب، خیمه عزاداری یا ایستگاه صلواتی صادر خواهد شد.
مرادیاننژاد کاهش مراجعات حضوری، تسریع در روند صدور مجوزها، ساماندهی استقرار موکبها و افزایش ایمنی معابر شهری را از مهمترین مزایای این سامانه دانست و خاطرنشان کرد: این فرآیند موجب نظمبخشی بیشتر به فضای شهری در ایام محرم میشود.
تأکید بر رعایت الزامات ایمنی و ترافیکی
وی در پایان با اشاره به جایگاه هیئات مذهبی در ترویج فرهنگ عاشورایی گفت: خدمترسانی به هیئات مذهبی و عزاداران حسینی از افتخارات مدیریت شهری اصفهان است و تلاش میکنیم شرایط برگزاری آیینها به بهترین شکل ممکن فراهم شود.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در عین حال تأکید کرد: انتظار میرود مسئولان هیئات و برگزارکنندگان مراسم نیز با رعایت الزامات ایمنی، ضوابط ترافیکی و دستورالعملهای ابلاغی، مدیریت شهری را در برگزاری منظم، ایمن و باشکوه مراسمهای ماه محرم یاری کنند.
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