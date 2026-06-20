برنامه «روایت طف» پیونددهنده عاشورای سال ۶۱ با امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل چهارم برنامه «روایت طف» توسط شبکه رسانهای صف تولید و روانه آنتن شد. این برنامه با اجرای احسان سعدی و آسیه رحمتی در قالب ۱۰ قسمت و در طول دهه اول محرم از رسانه ملی و فضای مجازی پخش میشود تا هر روز با رویکردی خلاقانه به بازگویی داستانهای آن روز بپردازد.
این مجموعه با هدف ایجاد گفتمانی تازه و عمیق از دل تاریخ، مخاطبان را به تأملی دوباره در مفاهیم عاشورایی دعوت میکند. روایت طف با بهرهگیری از ظرفیتهای هنری و رسانهای تلاش دارد پیام جاودانه آن حماسه را در بستر زمان حاضر برای نسل امروز روایت کند.
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