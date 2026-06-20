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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

برنامه «روایت طف» پیونددهنده عاشورای سال ۶۱ با امروز است

برنامه «روایت طف» پیونددهنده عاشورای سال ۶۱ با امروز است

اهواز - برنامه تلویزیونی «روایت طف» با نگاهی هنرمندانه به دنبال پیوند زدن واقعه عاشورای سال ۶۱ هجری با شرایط روز جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل چهارم برنامه «روایت طف» توسط شبکه رسانه‌ای صف تولید و روانه آنتن شد. این برنامه با اجرای احسان سعدی و آسیه رحمتی در قالب ۱۰ قسمت و در طول دهه اول محرم از رسانه ملی و فضای مجازی پخش می‌شود تا هر روز با رویکردی خلاقانه به بازگویی داستان‌های آن روز بپردازد.

این مجموعه با هدف ایجاد گفتمانی تازه و عمیق از دل تاریخ، مخاطبان را به تأملی دوباره در مفاهیم عاشورایی دعوت می‌کند. روایت طف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای تلاش دارد پیام جاودانه آن حماسه را در بستر زمان حاضر برای نسل امروز روایت کند.

کد مطلب 6865679

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