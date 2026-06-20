«تئاتر در جنگ رمضان» منتشر شد؛ عملکرد حوزه هنری در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن سالگرد دفاع مقدس ۱۲ روزه، مرکز هنرهای نمایشی سوره گزارش عملکرد حوزه هنری انقلاب اسلامی در حیطه فعالیت های نمایشی، از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا جنگ تحمیلی رمضان از خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ را منتشر کرد.
کتاب «تئاتر در جنگ رمضان» گزارشی از عملکرد مرکز هنرهای نمایشی سوره و مجموعههای وابسته به حوزه هنری در جریان رویدادهای موسوم به جنگ رمضان است. این کتاب با مرور فعالیتهای باشگاه تئاتر سوره، دفتر تئاتر استانها (فراتهران)، تئاتر بچههای مسجد، خانه نمایش امید، دفتر بینالملل و دیگر بخشها، به تشریح روند تولید و اجرای آثار نمایشی، برگزاری رویدادها، کارگاههای تخصصی و برنامههای میدانی میپردازد و تصویری از فعالیتهای این مرکز در حوزه تئاتر طی این دوره ارائه میکند.
جهت دریافت فایل پیدیاف کتاب اینجا را ببینید.
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