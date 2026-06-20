نقض تفاهم در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جامجم نوشت: رژیمصهیونیستی با نقض آشکار یادداشت تفاهم اسلامآباد، حملات هوایی و زمینی گستردهای را علیه جنوب لبنان ترتیب داده و بدینوسیله جنایتهای خود علیه غیرنظامیان و تخریب زیرساختها را تشدید کرده است. حزبالله لبنان با تأکید بر اینکه دشمن صهیونیستی هرگز به هیچ توافقی، ازجمله تفاهم ایران و آمریکا پایبند نبوده، اعلام کرد که رژیم اشغالگر از همان ساعات اولیه آتشبس تاکنون با کشتار شهروندان، تخریب خانههای مسکونی و هدفقراردادن زیرساختها، به هیچ توافق آتشبسی پایبند نبوده است.
روزگذشته، درگیریهای شدید در محور کفر تبنیت با استفاده از سلاحهای سنگین، توپخانه و منور رخداده و رزمندگان مقاومت با شلیک رگبار موشکی مواضع اشغالگران در تپه علی الطاهر و الدبشه النبطیه را هدف قرار دادند. همزمان، جنگندههای رژیمصهیونیستی مناطق نبطیه الفوقا، کفرجوز، شوکین، کفر تبنیت جنوبی، عرب سلیم و کفر رمان را بمباران کردند. شورای شهر نبطیه نیز بهدلیل شدت تجاوز و خطر اشغال، مراسم عاشورا و تاسوعا را لغو کرده و از شهروندان خواست شهر را ترک کنند. از سوی دیگر، وزارت بهداشت لبنان گزارش داده که دیروز در شهر بعلبک، سه کشته و شش زخمی برجای مانده است.
یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صراحتا اعلام کرده است که ارتش اشغالگر تا «هر زمان لازم» در منطقه امنیتی جنوب لبنان از خط ساحلی تا ارتفاعات به وفور باقی خواهد ماند. این اظهارات، به همراه کشتهشدن چهار نظامی صهیونیست اشغالگر در حملات مقاومت، نشاندهنده ماهیت تجاوزکارانه رژیم و لزوم پاسخ قاطع محور مقاومت در دفاع از خاک و مردم لبنان است. این جنایات مستمر، بار دیگر اثبات کرد که رژیمصهیونیستی تنها زبان قدرت و مقاومت را میفهمد.
تشدید جنگ در سرزمین مقاومت
براساس ادعای ارتش اسرائیل بامداد دیروز، حزبالله حمله شبانهای به روستای اشغالی کفر تبنیت (منطقهای در جنوب کشور لبنان) ترتیب داد. در این جریان شبیخون که اندکی پس از نیمهشب رخ داد، یک فروند پهپاد یا موشک ضدزره به تانک سرهنگدوم دور گدالیا بن سیمحون، فرمانده گردان ۵۲ از تیپ زرهی ۴۰۱ اصابت کرد. این برخورد شدید به کشته شدن چهار تن از خدمه این زرهپوش صهیونی منجر شد. مقامات نظامی تلآویو همچنین افزودند که چند ساعت پس از این حادثه، پنج سرباز دیگر نیز در همان نقطه جراحت برداشتند. در همین حال، وزارت بهداشت لبنان گزارش داد که حملات هوایی و زمینی اسرائیل جان دستکم ۱۸ تن را گرفته است.
با اتمام عملیات، حزبالله با انتشار بیانیهای اعلام کرد که به ایستادگی در منطقه کفر تبنیت ادامه خواهد داد؛ محدودهای که «بلندیهای راهبردی علی الطاهر» را نیز در بر میگیرد. این پیکار مرگبار، جدیدترین تقابل میان اسرائیل و جنبش مقاومت اسلامی لبنان بهشمار میرود. تداوم نبردها خاک لبنان را در شرایطی تحت تأثیر قرار داده که آمریکا و ایران طی هفته جاری به یک یادداشت تفاهم دست یافتند؛ توافقی که واشنگتن و همپیمانانشان را ملزم به توقف کامل خصومتها بهویژه در جبهه لبنان میکند.
اسرائیل، مفاد واضح یادداشت تفاهم اسلامآباد را مبنی بر عقبنشینی از منطقه حائل جنوب لبنان را رد کرده است. در همین راستا، یک مقام آمریکایی طی گفتوگو با رسانه آکسیوس اظهار داشت خشم ایران از تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان، احتمالا دلیل اصلی لغو گفتوگوهای برنامهریزیشده میان ایالات متحده و ایران در روز دیروز باشد. هرچند دولت آمریکا تاکنون از مطالبه علنی برای عقبنشینی نیروها اجتناب ورزیده، دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، برقراری یک «آتشبس کامل» را خواستار شده و نارضایتی فزاینده خود را نسبت به اقدامات اسرائیل در لبنان ابراز داشته است.
شلیک کور به شهروندان
با طلوع نخستین اشعه های خورشید در کرانه شرقی مدیترانه، رژیم صهیونیستی حملات هوایی خود به جنوب لبنان را بلافاصله پس از درگیری شدید زمینی در محور کفر تبنیت و شلیک رگبار موشکی حزبالله آغاز کرد. این زمانبندی نشاندهنده الگوی تلافی جویانه سریع است که هدف آن تخلیه خشم از شکست با بمباران کور غیرنظامیان ارزیابی میشود. حملات ابتدا مناطق نبطیه الفوقا، کفر جوز، شوکین، کفر تبنیت جنوبی و عرب سلیم را هدف قرار داد. در مرحله دوم، رژیم اشغالگر با حمله هوایی به بعلبک در شمال دره بقاع، جبهه درگیری را به عمق خاک لبنان گسترش داد.
ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، جدیدترین حملات اسرائیل به خاک این کشور را محکوم کرد و گفت: «کشتار و ویرانی، نشاندهنده تشدید خطرناک تنشهاست.» دفتر ریاستجمهوری لبنان در بیانیهای یادآور شد که چنین اقداماتی درواقع تمامی تلاشهای جاری برای تثبیت آتشبس و خاتمهدادن به جنگ را نشانه میرود. در همین رابطه، حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان در گفتوگو با رویترز اظهار داشت که مقامات ایرانی به این جنبش اطلاع دادهاند که گفتوگوها با ایالات متحده، بدون اجرای یک آتشبس کامل و فراگیر نمیتواند ادامه یابد. با وجود نفس استقرار اشغالگرانه ارتش رژیم صهیونی درون خاک لبنان، یک منبع آگاه به شبکه سیانان اطلاع داد ایالات متحده به مقامات ایران پیغام داده که رژیم صهیونی حملات خود را در جنوب لبنان تشدید نخواهد کرد.
اما درحالحاضر، «این حزبالله است که باید به اقداماتش پایان دهد.» نکته حائز اهمیت آن است که از زمان تعرض چهارم ارتش اشغالگر قدس به سرزمین لبنان طی جنگ با ایران، دستکم ۳۵ نظامی صهیونی و یک پیمانکار غیرنظامی وزارت جنگ تلآویو نیز کشته شدهاند. درواقع، بازی پلیس خوب و بد در ماجرای مخالفت مقامات رژیم صهیونی با تفاهم برای ایران نخنما شده است. تجاوزات رژیم به لبنان از ابتدا تاکنون با هماهنگی و اطلاع آمریکا و لااقل با تسلیحات اهدایی آمریکا بوده و از این رو آمریکا نمیتواند صرفا با تبریجستن از رفتار اسرائیل و دعوای زرگری با آن خود را از تعهدات صریح قیدشده در تفاهم بهویژه در بند اول آن رها کند. تفاهم با کاخ سفید امضا شده و واشنگتن موظف به کشیدن افسار متحد خود یعنی رژیم صهیونی در لبنان است.
پافشاری بر اشغالگری
همزمان با تلاش مقامات آمریکایی جهت تحدید تحرکات صهیونی در لبنان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که دیروز دستور حمله به دهها موضع حزبالله را صادر کرده است؛ او بار دیگر تأکید کرد که تلآویو تا هر زمان که لازم باشد، حضور خود را در منطقه موسوم امنیتی جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. نتانیاهو با تکرار وعدهای که روز گذشته نیز مطرح کرده بود، خاطرنشان ساخت که نیروهای اسرائیلی بهمنظور محافظت از ساکنان مناطق شمالی فلسطین اشغالی، تا هر زمان که نیاز باشد در جنوب لبنان مستقر میمانند.
در پاسخ به رویکرد ددمنشانه صهیونیست ها، جنبش حزبالله ضمن ادامه مقاومت علیه اشغالگران خاطرنشان کرد که تحقیر اسرائیل نسبت به آتشبس به حدی رسیده است که رئیس ستاد ارتش دشمن، جنایتکار، آیال زامیر دو هفته پیش اعلام کرد «در لبنان آتشبسی وجود ندارد» و سخنگوی ارتش او دیروز مجددا بر ادامه فعالیت نیروهای اشغالگر در جنوب لبنان تأکید کرد. همچنین از تهران در راستای وحدت ساحات مقاومت، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، با اشاره به یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران که طی هفته جاری تدوین شد، توقف نبرد میان اسرائیل و حزبالله در لبنان را بخش جداییناپذیری از توافق پایاندادن به خصومتها در تمامی جبههها قلمداد کرد.
وی افزود که این کشور تمام تدابیر لازم را جهت محافظت از منافع، امنیت و همپیمانان خویش اتخاذ خواهد کرد. بنابراین، رژیم صهیونیستی به سرکردگی نتانیاهو در یکی از انزوای بی سابقه ای قرار دارد؛ همزمان که در واشنگتن معاون رئیس جمهور علنا از رفتار صهیونیست ها انتقاد میکند، جنگی که با استقبال وارد آن شدند همانند گرداب در حال بلعیدن تمام ساختارهای تصمیمگیری سیاسی ــ امنیتی این رژیم است.
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