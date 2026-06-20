صدرالحسینی: ترامپ توانایی کنترل سگ هار منطقه را ندارد

سیدرضا صدرالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره نقض بند یک آتش بس توسط رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: با توجه به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و عنایت جمهوری اسلامی در فرایند تفاهم نامه فی مابین ایران و امریکا و تاکید بر پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، به نظر می‌رسد ترامپ توانایی کنترل سگ هار منطقه را ندارد و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند به صورت اشکارا موضوع تفاهم نامه ایران و امریکا را زیر سوال ببرد.

وی ادامه داد: با توجه به تعهدی که امریکایی ها در اینباره دادند جمهوری اسلامی، آمریکا را طرف خود میداند و هیچ وقعی به رژیم اسرائیل نخواهد گذاشت. در این باره اولین اقدام جمهوری اسلامی تاخیر در تداوم تفاهمنامه که اولین گام آن امضا بود و توسط روسای جمهور دو کشور انجام شد؛ دومین گام آن انجام مذاکرات در ژنو بود و چون امریکایی ها نتوانستند به اولین گام تفاهم نامه عمل نمایند، به تاخیر افتاد.

کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: اولین گام می تواند سمت و سوی جمهوری اسلامی ایران را در راستای اجرای کامل بدون قید و شرط تفاهمنامه به طرف مقابل و نظام بین الملل به اثبات برسانند که کافی نخواهد بود.

صدرالحسینی عنوان کرد: دومین گام جمهوری اسلامی مسدود کردن تنگه هرمز به منظور فشار به اقتصاد انرژی امریکا می باشد؛ در این راستا با توجه به حمایت مردمی در ایران و تداوم حمایت همه جانبه ملت از نیروهای مسلح گام سوم ایران می تواند پاسخ روشن و صریح با موشک های نقطه زن خود در سرزمین های اشغالی بویژه در نقاط مهم رژیم اسرائیل محسوب گردد.

وی با اشاره به سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، خاطرنشان کرد: با توجه به شفافیت مواضع جمهوری اسلامی در راستای رسیدن به منافع ملی امروز وزیر کشور پاکستان بعنوان کشور میانجی برای شنیدن شرایط مجدد ایران به تهران سفر کرد لذا در این راستا قطعا مواضع قاطع جمهوری اسلامی به طرف میانجی ابلاغ خواهد شد.