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۱ تیر ۱۴۰۵، ۵:۳۸

تاکید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر تداوم حضور در جنوب لبنان

تاکید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر تداوم حضور در جنوب لبنان

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ارتش این رژیم از مواضع خود در جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد و نیروهای اسرائیلی در تمامی نقاط موسوم به «منطقه امنیتی» باقی خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره ، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ کابینه نتانیاهو گفته است که ارتش این رژیم از مواضعی که در جنوب لبنان در کنترل دارد، خارج نخواهد شد.

به نوشته روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»، کاتس روز یکشنبه تأکید کرده است که نیروهای اسرائیلی در همه مواضع خود در «منطقه امنیتی» باقی می‌مانند.

او همچنین با طرح این ادعا که اعلام آتش‌بس به معنای باقی ماندن ارتش اسرائیل در تمامی مواضع این منطقه در لبنان است، افزود: «هیچ‌گونه محدودیتی برای سربازان ارتش اسرائیل در زمینه حرکت برای از بین بردن تهدیدها وجود نخواهد داشت.»

کد مطلب 6867362

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