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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

اعلام زمان انتشار کلید اولیه آزمون های سمپاد؛ دفترچه سؤالات منتشر شد

اعلام زمان انتشار کلید اولیه آزمون های سمپاد؛ دفترچه سؤالات منتشر شد

دفترچه سؤالات آزمون مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ منتشر شد و کلید اولیه آزمون تا فردا ۳۱ خرداد منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کلید اولیه آزمون پذیرش پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و آزمون پذیرش پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ حداکثر تا فردا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

متقاضیان می‌توانند از ۳۱ خرداد تا ۵ تیر ۱۴۰۵ هرگونه مطلبی در خصوص سؤالات و کلید آزمون دارند، منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کنند.

در حال حاضر دفترچه های آزمون پذیرش پایه هفتم شامل دفترچه شماره ۱ (استعداد تحلیلی، هوش و خلاقیت)، دفترچه شماره ۲ (سرعت و دقت)، دفترچه های آزمون پذیرش پایه دهم شامل دفترچه شماره ۱ (ریاضی، علوم تجربی، زبان و ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی (تاریخ، جغرافیا، مدنی)، قرآن و پیام‌های آسمان ویژه متقاضیان مسلمان اهل سنّت و تشیّع، عربی) و ضمیمه دفترچه شماره۱ (تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ویژه متقاضیان اقلیت‌های دینی رسمی کشور) و دفترچه شماره ۲ (استعداد تحلیلی) در سایت سازمان سنجش قابل دریافت است.

به گزارش مهر، آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس(سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۹ خرداد با شرکت ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در ۴۱۸ شهرستان و ۲۸۳۷ حوزه برگزاری در امنیت و سلامت کامل برگزار شد.

رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در بازدید از حوزه های برگزاری این آزمون‌ها تاکید کرد: این آزمون برای نخستین بار توسط سازمان سنجش آموزش کشور راهبری وبرنامه ریزی آن در مراحل پیش از اجرا، اجرا و بعد از اجرا، انجام شد. مسئولیت حوزه‌دهی و اجرای آزمون بر عهده شبکه اجرایی آموزش و پرورش بود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش مدارس سمپاد حدود ۱۱۴ هزار نفر است و نکته قابل توجه این آزمون، شرکت ۵۳۴ توانخواه است که ۱۹۶ نفر در پایه هفتم و ۳۳۸ نفر در پایه دهم شرکت کردند و حدود ۱۴.۵ درصد کل شرکت‌کنندگان از استان تهران بودند و نتایج این آزمون اوایل مرداد ماه سال جاری اعلام می‌شود.

کد مطلب 6865719

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