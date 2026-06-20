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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

پهلودهی نخستین شناور کالای اساسی در بندر شهید رجایی

پهلودهی نخستین شناور کالای اساسی در بندر شهید رجایی

بندرعباس- مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلودهی نخستین شناور حامل کالای اساسی در اسکله شماره ۱۰ بندر شهید رجایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد با اشاره رفع محدودیت تردد کشتی‌های تجاری در بنادر جنوبی ایران، اظهار کرد: یک فروند شناور با محموله ۲ هزارو ۵۰۰ تنُی شکر برای تخلیه در انبارهای مجتمع بندری شهید رجایی وارد اسکله شماره ۱۰ شد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، نخستین شناور حامل کالای اساسی ساعت ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ در اسکله شماره ۱۰ این بندر پهلو گرفت و کار تخلیه محموله آن آغاز شده است.

عباس‌نژاد افزود: این شناور حامل شکر است که پس از تخلیه در انبارهای بندر شهید رجایی با رویه ترانزیت از طریق این بندر به مقصد کشور افغانستان ارسال خواهد شد.

کد مطلب 6865729

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