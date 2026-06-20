پهلودهی نخستین شناور کالای اساسی در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد با اشاره رفع محدودیت تردد کشتی‌های تجاری در بنادر جنوبی ایران، اظهار کرد: یک فروند شناور با محموله ۲ هزارو ۵۰۰ تنُی شکر برای تخلیه در انبارهای مجتمع بندری شهید رجایی وارد اسکله شماره ۱۰ شد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، نخستین شناور حامل کالای اساسی ساعت ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ در اسکله شماره ۱۰ این بندر پهلو گرفت و کار تخلیه محموله آن آغاز شده است.

عباس‌نژاد افزود: این شناور حامل شکر است که پس از تخلیه در انبارهای بندر شهید رجایی با رویه ترانزیت از طریق این بندر به مقصد کشور افغانستان ارسال خواهد شد.