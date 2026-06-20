دستگیری ۲ سارق موتورسیکلت در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر شنبه گفت: در نتیجه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس، دو نفر از سارقان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه افزود: در ادامه رسیدگی به پرونده و با انجام بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و پس از شناسایی مالکان، با طی مراحل قانونی به آنان تحویل داده شد.

سرهنگ رفیعی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان و معرفی آنان به مرجع قضایی، بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد.