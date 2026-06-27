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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

دستگیری ۲ نفرسارق موتورسیکلت و ۲نفر مالخر در تسوج

دستگیری ۲ نفرسارق موتورسیکلت و ۲نفر مالخر در تسوج

شبستر- فرمانده انتظامی شهرستان شبستر از دستگیری ۲ نفرسارق موتورسیکلت و ۲نفر مالخر و کشف ۳ دستگاه موتورسیکلت مسروقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاب شیریندلی ظهر شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی سرقت موتورسیکلت، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران کلانتری ۱۳ تسوج قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران کلانتری ۱۳ تسوج پس از اقدامات گسترده انتظامی و فنی پلیسی و با افزایش گشت های محسوس و نامحسوس در نهایت موفق به شناسایی و دستگیری ۲ نفر سارق در این رابطه شدند.

سرهنگ سیاب شیریندلی تصریح کرد: در بررسی های تکمیلی تا کنون ۳ دستگاه موتور سیکلت مسروقه ازمتهم کشف و ۲نفر مالخر نیز در این رابطه دستگیر شدند و متهمین با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.

کد مطلب 6872116

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