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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

کشف تعداد ۵ دستگاه وسایط نقلیه سرقتی در مراغه

کشف تعداد ۵ دستگاه وسایط نقلیه سرقتی در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از کشف ۵ دستگاه وسایط نقلیه سرقتی در مراغه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر سه شنبه گفت: تعداد ۲ دستگاه خودرو و ۳ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و ۲ نفر سارق حرفه ای و سابقه دار دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند،اعلام کرد: از همکاری صمیمانه مردم قدردانی و اعلام می کنیم پیشگیری از جرائم، برخورد با سارقان و جلب رضایت عمومی مردم، از اهداف اصلی پلیس بوده و به صورت ویژه در دستور کار پلیس می باشد.

وی همچنین یادآور شد: فرماندهی انتظامی جایی برای جولان دادن سارقان و مجرمان در شهر باقی نخواهد گذاشت.

کد مطلب 6862004

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