سارق محتویات خودرو با ۵ فقره سرقت در میانه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبرف گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و گشت‌زنی هدفمند، موفق شدند متهم را شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیسی به ۵ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرد، افزود: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ رفیعی در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، از قرار دادن اشیای قیمتی و مدارک مهم داخل خودرو خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.