دستگیری ۳ لیدر میدانی و ۱۴ مزدور شبکه خرابکاری دشمن در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از شناسایی و دستگیری سه تن از لیدرهای میدانی و ۱۴ نفر از مزدوران شبکه خرابکاری خیابانی دشمن آمریکایی-صهیونیستی در استان ایلام خبر داد.
متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
به استحضار شهروندان گرامی میرساند با مجاهدتهای خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) و با بهرهگیری از گزارشهای مردمی، ۱۷ نفر از مزدوران وطنفروش وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونیستی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات ایلام شناسایی و دستگیر شدند.
به دنبال رصدهای اطلاعاتی و گزارشهای مردمی، سه نفر از عناصر اصلی میدانی(لیدر) شبکه خرابکاری خیابانی دشمن آمریکایی-صهیونی به نام های «مراد-ع»، «مهدی-ک» و «رضا-ف» در ایلام شناسایی و دستگیر شدند.
عوامل دستگیر شده دشمن، از اراذل و اوباش سابقهدار شهرهای ایلام، ملکشاهی و سرابله میباشند که در کودتای دیماه ۱۴۰۴ نیز با اقدامات ضدامنیتی خود، ایفای نقش نموده و ضمن تخریب و تحریق اموال و اماکن عمومی و تیراندازی، تصویربرداری و نمادسازی از خود (انتشار تصویری با قمه و نقاب روی صندلی یک بانک در وسط خیابان)، اقدام به ایجاد ناامنی و رعب و وحشت در بین مردم نموده بودند.
از لیدرهای دستگیر شده ۳ قالب TNT، یک قبضه کلاشنیکف، یک قبضه نارنجک و تعداد زیادی سلاح سرد از جمله قمه کشف و ضبط گردید.
همچنین ۱۴ نفر از مزدوران شبکه خرابکاری خیابانی دشمن آمریکایی-صهیونیستی که مترصد فرصت برای اجرای دستورات دشمن در طول جنگ تحمیلی سوم بودند، شناسایی و بازداشت شدند.
بخش قابل توجهی از مزدوران وطنفروش دستگیر شده ضمن ارائهی اطلاعات به شبکهی تروریستی-جاسوسی اینترنشنال و گروهکهای صهیونیستی سلطنتطلب، در کودتای دیماه ۱۴۰۴ فعال بوده و نقش مؤثری در حمله به مراکز و نیروهای حافظ امنیت در نقاط مختلف استان ایلام داشتند.
در پایان ضمن تشکر مجدد از شهروندان گرامی برای ارائه گزارشهای مردمی، همچنان تقاضا میشود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاههای رسمی این وزارت، در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.
ادارهکل اطلاعات استان ایلام
۳۰ خرداد ۱۴٠۵
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