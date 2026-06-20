قادری: هیئات مذهبی روایتگر پیروزی جبهه مقاومت و شکست دشمن باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر شنبه در جمع خادمان و مسئولان هیئات مذهبی شهرستان دشتستان در کانون فرهنگی امام خمینی (رض) برازجان بر نقش هیئات مذهبی در تبیین گفتمان مقاومت و دستاوردهای جهاد تأکید کرد و گفت: محرم امسال فرصتی برای روایت فتح و نصرت جبهه حق و تبیین شکست‌های دشمن است و فعالان فرهنگی و مذهبی باید در این مسیر نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به جایگاه نهضت عاشورا در احیای روحیه عزت و مقاومت اظهار کرد: امروز نیز پیروان مکتب حسینی با تجدید بیعت با امام زمان(عج) و رهبر انقلاب، خود را در امتداد همان مسیر می‌بینند.

وی افزود: اشک بر سیدالشهدا(ع) اشک شوق به مقام والایی است که آن حضرت در مسیر بندگی و ایثار به دست آوردند؛ اشکی که نه موجب خمودگی، بلکه زمینه‌ساز حرکت، پویایی و آمادگی برای یاری جبهه حق است.

حجت‌الاسلام قادری با اشاره به سابقه‌ی طولانی استان بوشهر در مقاومت و ایستادگی در برابر متجاوزان، این روحیه مقاومت را محصول فرهنگ عاشورا، هیئات مذهبی و مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) عنوان کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: هر قدرتی که در طول تاریخ قصد تعرض به این سرزمین را داشته با شکست مواجه شده و این سرمایه فرهنگی باید بیش از پیش برای نسل جوان تبیین شود.

«روایت فتح و نصرت» و «روایت شکست دشمن»

وی با اشاره به شعارها و رویکردهای محرم امسال «روایت فتح و نصرت» و «روایت شکست دشمن» را دو مأموریت اصلی هیئات مذهبی دانست.

حجت‌الاسلام قادری با استناد به بیانات امام خمینی(ره) و شهید آیت‌الله رئیسی، جهاد و مقاومت را منشأ برکات فراوان برای ملت ایران دانست و افزود: برخی ممکن است با تحلیل‌های نادرست، دستاوردهای جبهه مقاومت را زیر سؤال ببرند، اما باید با تبیین صحیح و مبتنی بر معارف انقلاب اسلامی، این شبهات را پاسخ داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر ضرورت حضور فعال هیئات مذهبی در عرصه رسانه و فضای مجازی گفت: بخش مهمی از جنگ امروز در حوزه رسانه و افکار عمومی جریان دارد و هرگونه خطای محاسباتی در جامعه، محصول عملیات رسانه‌ای دشمن است.

وی اضافه کرد: از این رو، هیئات باید با بهره‌گیری از ظرفیت جوانان و نوجوانان، تولید و انتشار مستمر محتوای فرهنگی و گفتمانی را در دستور کار قرار دهند و ارتباط خود را با مخاطبان به فضای محدود مراسم‌ها منحصر نکنند.

حجت‌الاسلام قادری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات مردمی و پشتیبانی‌های انجام‌شده در شرایط حساس کشور، اصلاح الگوی مصرف و توجه به محیط زیست را از مصادیق مهم امر به معروف دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تأکید کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و سایر منابع، ریشه در آموزه‌های دینی و سیره امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب دارد و هیئات مذهبی می‌توانند در ترویج سبک زندگی مؤمنانه و مسئولانه نقش مهمی ایفا کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار مجاهدت‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه رضایت حضرت ولی‌عصر(عج) و پیشرفت روزافزون جامعه اسلامی فراهم شود.