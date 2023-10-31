به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر بعد از ظهر سه شنبه در نشست انتخابات هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی استان بوشهر اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی نقش تسهیل‌گری برای انجام وظایف و رسالت‌های هیئات مذهبی ایفا می‌کند.

حجت‌الاسلام محمد قادری افزود: هیئات مذهبی نمادی از حرکت جهادی و جمع سیالی هستند که در هر قالبی که منویات مقام معظم رهبری قرار گرفته باشد باید در همان قالب حضور پیدا کنند.

وی تلاش در جهت رشد، پیشرفت و تعالی هیئات مذهبی استان بوشهر را از دیگر رسالت‌های این شورا عنوان کرد.

حجت‌الاسلام حسن صادق زاده، سرپرست معاونت فرهنگی پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی در این نشست ابلاغیه‌هایی از قبیل جمعیت، کنشگری فرهنگی، جهاد تبیین که بر گرفته از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است را از محورهای فعالیت‌های شورای هیئات مذهبی عنوان و افزود: امیدواریم شورای هیئات مذهبی استان، هیئات مذهبی، را به معیاری برساند که کنشگری در عرصه فرهنگ داشته باشند.

در ادامه این جلسه رأی گیری انجام شد و نوشاد نوشادی به عنوان رئیس، مهدی زآبی به عنوان نایب رئیس و سیدناصر فاطمی به عنوان دبیر هفتمین دوره شورای هیئات مذهبی استان بوشهر انتخاب شدند.