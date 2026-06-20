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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

تجمع بزرگ عاشورایی در میدان امام خمینی (ره) همدان برگزار می‌شود

تجمع بزرگ عاشورایی در میدان امام خمینی (ره) همدان برگزار می‌شود

همدان-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان از برگزاری تجمع بزرگ عاشورایی همزمان با هفتم محرم در میدان امام خمینی (ره) همدان خبر داد.

حجت الاسلام علی اصغر گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری تجمع بزرگ عاشورایی همزمان با هفتم محرم در میدان امام خمینی (ره) همدان خبر داد و اظهار کرد: این روز با هدف به تصویر کشیدن ارادت مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان به ساحت اباعبدالله الحسین (ع)، به عنوان «روز همدان» نام‌گذاری شده است.

وی افزود: امام شهیدمان همدان را مرکز ارزش‌های تمدنی کشور توصیف کرده و القاب دارالمجاهدین و دارالمومنین را به این خطه اعطا کرده بودند و ایشان همواره جوانان همدان را نماد اخلاص، عشق، صفا و یاوران راستین دین خدا و امام حسین (ع) می‌دانستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در تشریح برنامه‌های پیش‌رو برای محرم امسال گفت: با تدبیر و راهبری نماینده محترم ولی‌فقیه در استان همدان و با همکاری استاندار، شورای هیئات مذهبی و تمامی مجموعه‌های فرهنگی استان، مقرر شده است روز هفتم محرم به عنوان «روز همدان» در سطح ملی و بین‌المللی ثبت شود.

وی افزود: در همین راستا، تجمع بزرگ عاشورایی با حضور هیئات مذهبی، سوگواران، نوجوانان، بانوان و آقایان و خانواده‌های همدانی در روز دوشنبه هفتم محرم راس ساعت ۱۶:۳۰ در میدان آیینی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام گرجی با اشاره به عنوان «یوم‌الاعطش» برای این تجمع، تصریح کرد: هفتم محرم روزی است که آب بر خاندان امام حسین (ع) بسته شد و از آنجا که مردم همدان به سنت دیرینه «سقایی» معروف هستند، این تجمع با هدف ترویج فرهنگ سقایی انجام می‌شود و ما امروز به دنبال سقایی معرفت، عرفان و حماسه هستیم تا یاری‌گری خود را به ساحت امام حسین (ع) و دین خدا ابراز کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این تجمع که با سخنرانی آیت‌الله شعبانی نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع) همراه خواهد بود، فرصتی است تا برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات دارالمومنین همدان افزوده شود و از عموم مردم شریف و ولایت‌مدار استان برای حضور پرشور در این مراسم دعوت به عمل می‌آید.

کد مطلب 6865834

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