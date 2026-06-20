حجت الاسلام علی اصغر گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری تجمع بزرگ عاشورایی همزمان با هفتم محرم در میدان امام خمینی (ره) همدان خبر داد و اظهار کرد: این روز با هدف به تصویر کشیدن ارادت مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان به ساحت اباعبدالله الحسین (ع)، به عنوان «روز همدان» نام‌گذاری شده است.

وی افزود: امام شهیدمان همدان را مرکز ارزش‌های تمدنی کشور توصیف کرده و القاب دارالمجاهدین و دارالمومنین را به این خطه اعطا کرده بودند و ایشان همواره جوانان همدان را نماد اخلاص، عشق، صفا و یاوران راستین دین خدا و امام حسین (ع) می‌دانستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در تشریح برنامه‌های پیش‌رو برای محرم امسال گفت: با تدبیر و راهبری نماینده محترم ولی‌فقیه در استان همدان و با همکاری استاندار، شورای هیئات مذهبی و تمامی مجموعه‌های فرهنگی استان، مقرر شده است روز هفتم محرم به عنوان «روز همدان» در سطح ملی و بین‌المللی ثبت شود.

وی افزود: در همین راستا، تجمع بزرگ عاشورایی با حضور هیئات مذهبی، سوگواران، نوجوانان، بانوان و آقایان و خانواده‌های همدانی در روز دوشنبه هفتم محرم راس ساعت ۱۶:۳۰ در میدان آیینی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام گرجی با اشاره به عنوان «یوم‌الاعطش» برای این تجمع، تصریح کرد: هفتم محرم روزی است که آب بر خاندان امام حسین (ع) بسته شد و از آنجا که مردم همدان به سنت دیرینه «سقایی» معروف هستند، این تجمع با هدف ترویج فرهنگ سقایی انجام می‌شود و ما امروز به دنبال سقایی معرفت، عرفان و حماسه هستیم تا یاری‌گری خود را به ساحت امام حسین (ع) و دین خدا ابراز کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این تجمع که با سخنرانی آیت‌الله شعبانی نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع) همراه خواهد بود، فرصتی است تا برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات دارالمومنین همدان افزوده شود و از عموم مردم شریف و ولایت‌مدار استان برای حضور پرشور در این مراسم دعوت به عمل می‌آید.