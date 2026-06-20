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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان در استانداری لرستان برگزار شد

مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان در استانداری لرستان برگزار شد

خرم‌آباد- به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم، مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان، در استانداری لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم و در سوگ شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، مراسم عزاداری امروز (۳۰ خردادماه) در محوطه ساختمان مرکزی استانداری لرستان با حضور استاندار لرستان برگزار شد.

حضور گسترده مدیران، کارکنان و خانواده‌های معظم شهدا

در این مراسم باشکوه، مدیرکل و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و شهرستان خرم‌آباد، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان و جمعی از مردم سوگوار و عزادار خرم‌آباد حضور داشتند.

خانواده شهدای جنگ رمضان در این مراسم حضور گسترده داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سینه‌زنی و مرثیه‌سرایی، ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا (ع) و خاندان اهل بیت (ع) به نمایش گذاشتند و یاد شهدای قیام عاشورا را گرامی داشتند.

محوطه ساختمان مرکزی استانداری لرستان میزبان این مراسم معنوی بود.

کد مطلب 6865795

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