مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان در استانداری لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم و در سوگ شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، مراسم عزاداری امروز (۳۰ خردادماه) در محوطه ساختمان مرکزی استانداری لرستان با حضور استاندار لرستان برگزار شد.
حضور گسترده مدیران، کارکنان و خانوادههای معظم شهدا
در این مراسم باشکوه، مدیرکل و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و شهرستان خرمآباد، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی استان و جمعی از مردم سوگوار و عزادار خرمآباد حضور داشتند.
خانواده شهدای جنگ رمضان در این مراسم حضور گسترده داشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم با سینهزنی و مرثیهسرایی، ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا (ع) و خاندان اهل بیت (ع) به نمایش گذاشتند و یاد شهدای قیام عاشورا را گرامی داشتند.
محوطه ساختمان مرکزی استانداری لرستان میزبان این مراسم معنوی بود.
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