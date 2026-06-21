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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

دعوت رکابزن قزوینی به اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری کوهستان 

دعوت رکابزن قزوینی به اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری کوهستان 

قزوین- رکابزن قزوینی تیم ملی دوچرخه‌سواری کوهستان به مرحله پایانی اردوی آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم‌های ملی دوچرخه‌سواری کوهستان اسامی نفرات دعوت‌شده به اردوی متصل به اعزام مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ را اعلام کرد که بر این اساس حسین زنجانیان، رکابزن قزوینی در رشته دانهیل، در جمع ملی‌پوشان حاضر در این اردو قرار گرفت.

مرحله پایانی اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی کراس کانتری و دانهیل در رده‌های امید و بزرگسالان از ۱۵ تا ۳۰ خردادماه در کمپ تیم‌های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود و ملی‌پوشان خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده خواهند کرد.

بر اساس اعلام فدراسیون دوچرخه‌سواری، مسابقات قهرمانی آسیای دوچرخه‌سواری کوهستان ۲۰۲۶ در هفته نخست تیرماه به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران با نفرات منتخب در این رقابت‌ها حضور می‌یابد.

کد مطلب 6866777

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