پرچم ایران و امام حسین(ع) از گیلان به مازندران و گلستان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار الیاس کوثری عصر شنبه در حاشیه اجرای پویش فرهنگی-ورزشی «میثاق با ولایت» در گفتگو با رسانه‌ها، ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، اظهار کرد: معاونت‌های تربیتی سپاه استان‌های گیلان، گلستان و مازندران برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای برگزاری این پویش داشته‌اند.

وی با اشاره به ابعاد این رویداد افزود: این برنامه در قالب هیئت‌های ورزشی موتورسواری و قایق‌رانی طراحی شده و اجرای آن به ارتقای هندسه تربیت بدنی استان‌های هدف کمک شایانی خواهد کرد.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان مسیر حرکت این پویش حماسی را از آستارا به عنوان غربی‌ترین نقطه استان گیلان عنوان کرد و گفت: کاروان این پویش با عبور از تمامی شهرستان‌های ساحلی استان، مسیر خود را طی خواهد کرد.

سردار کوثری با بیان اینکه پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد ملت شهادت‌طلب ماست، تصریح کرد: در نقطه صفر مرزی میان استان‌های گیلان و مازندران در شهرستان رودسر، آیین انتقال پرچم امام حسین(ع) و پرچم جمهوری اسلامی از سپاه گیلان به سپاه مازندران انجام خواهد شد.

وی با تشریح موقعیت‌های جغرافیایی این پویش تصریح کرد: پس از مرحله رودسر، مقرر شده است که این پرچم‌ها از طریق مسیرهای دریایی و زمینی به سمت استان گلستان انتقال یابند.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در خصوص چشم‌انداز این حرکت نمادین یادآور شد: اگر توفیق و نظر حضرت علی بن موسی الرضا (ع) باشد، برنامه‌ریزی شده است که در ادامه، این پرچم به عنوان یک پرچم نمادین، از استان‌های مذکور عبور کرده و در نهایت به دست استان خراسان نیز برسد.

پویش فرهنگی-ورزشی «میثاق با ولایت» با هدف پیوند میان مرزهای شمالی کشور و ترویج مفاهیم اعتقادی، از استان گیلان آغاز شده و پرچم جمهوری اسلامی و پرچم امام حسین(ع) در مسیر انتقال به مازندران و گلستان قرار گرفت.