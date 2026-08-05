رشد بیش از ۱۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بورس تهران، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ با رشد ۱۳۰ هزار و ۵۴۹.۱۶ واحدی، در ارتفاع پنج میلیون و ۴۰۷ هزار و ۹۰۱.۷۸ واحد ایستاد.

شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۳۶ هزار و ۷۴۲.۳۴ واحد افزایش یافت و به یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۶۱.۲۷ واحد رسید.

ارزش بازار در پایان معاملات امروز ۱۵۵ میلیون و ۹۶ هزار و ۱۱۵.۳۹۱ میلیارد ثبت شد. همچنین تعداد معاملات به ۴۱۳ هزار و ۹۴۷ فقره رسید.

ارزش معاملات بازار ۲۷۵ هزار و ۹۹۰.۴۸۷ میلیارد و حجم معاملات ۵۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ثبت شده است.