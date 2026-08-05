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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

رشد بیش از ۱۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس

رشد بیش از ۱۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افزایش ۱۳۰ هزار و ۵۴۹ واحدی به پنج میلیون و ۴۰۷ هزار و ۹۰۱ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بورس تهران، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ با رشد ۱۳۰ هزار و ۵۴۹.۱۶ واحدی، در ارتفاع پنج میلیون و ۴۰۷ هزار و ۹۰۱.۷۸ واحد ایستاد.

شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۳۶ هزار و ۷۴۲.۳۴ واحد افزایش یافت و به یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۶۱.۲۷ واحد رسید.

ارزش بازار در پایان معاملات امروز ۱۵۵ میلیون و ۹۶ هزار و ۱۱۵.۳۹۱ میلیارد ثبت شد. همچنین تعداد معاملات به ۴۱۳ هزار و ۹۴۷ فقره رسید.

ارزش معاملات بازار ۲۷۵ هزار و ۹۹۰.۴۸۷ میلیارد و حجم معاملات ۵۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ثبت شده است.

کد مطلب 6908937
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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