رشد شاخص کل بورس در پایان معاملات ششم تیر ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های بازار سرمایه، معاملات بورس تهران در روز ششم تیر ۱۴۰۵ در حالی به پایان رسید که شاخص کل با رشد ۱۵ هزار و ۴۵۲ واحدی در سطح ۵ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۵۵ واحد ایستاد.

بر اساس این گزارش، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۵۴ واحدی به یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۵۳۳ واحد رسید که نشان‌دهنده بهبود هرچند محدود در کلیت بازار است.

ارزش بازار در پایان این روز معاملاتی به ۱۵۲ هزار و ۷۸۳ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال رسید. همچنین زمان ثبت اطلاعات قیمت ساعت ۱۵ و ۱۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه اعلام شده است.

در جریان معاملات امروز، تعداد ۹۵۱ هزار و ۷۰۹ معامله در بازار انجام شد. همچنین ارزش معاملات به ۵۷۴ هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال و حجم معاملات به ۸۹.۹۰۹ میلیارد سهم رسید.

بازار سرمایه امروز در شرایطی به کار خود پایان داد که نماگرهای اصلی آن در محدوده مثبت قرار گرفتند و شاخص کل در کانال ۵.۱ میلیون واحد تثبیت شد.