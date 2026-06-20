نوجوانان سمنانی در شب «احلی من العسل» وحدت و ولایتمداری را رقم زدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ روایت ایستادگی مردم استان سمنان به شب ۱۱۲ رسید شبی که همزمان است با آئین ویژه احلی من العسل، ویژه شهادت حضرت قاسم(ع) در شب ششم ماه محرم شبی که عزاداری ماه محرم از آن، به اوج خود می رسد.

خیابان ها مملو از جمعیت است جمعیت سوگواری که امسال ماه محرم برایشان رنگ و بوی دیگری دارد جمعیتی که طوری هیئت روی ها و سینه زنی هایشان را تنظیم می کنند که به اجتماع اقتدار نیز برسند.

هیئت ها در میدان

هیئت های مذهبی هم در این روزها به گونه ای برنامه ریزی می کنند که بتوانند مراسم سینه زنی و دسته روی هایشان را یا قبل از مراسم اجتماع اقتدار و یا بعد از آن تمام کنند.

هر شب یک هیئت در شهرهای بزرگ استان سمنان نیز عزاداری و سینه زنی خود را حین برگزاری شب های اقتدار برگزار می کند تا مردم را هم در این سوگواره شریک نماید. امشب اما شرایط متفاوت است همزمان با شامگاه شنبه، رویداد بزرگ احلی من العسل برای چهاردهمین سال پیاپی در حال برگزاری است.

جوانان و نوجوانان استان سمنان امشب با سربند های یا حضرت قاسم(ع) و لباس های مشکی عزاداری ماه محرم در قالب هیئت های مذهبی دانش آموزی و غیردانش آموزی در محل اجتماعات اقتدار استان حضور پیدا کرده اند.

شب ۱۱۲

خیابان ابوذر سمنان امشب میزبان یکی از بزرگترین رویدادهای مذهبی استان سمنان در سال جاری است احلی من العسلی که یادآور سخن گوهر بار حضرت قاسم(ع) است زمانی که نسبت به شهادت خودشان اینطور واکنش دادند که برای من از عسل شیرین تر است.

امشب در دیگر شهرهای استان سمنان هم همین برنامه برپا است و هیئت های دانش آموزی عزاداری به میدان آمده اند تا به یاد جوان شهید دشت کربلا بر سر و سینه بزنند.

امشب نوجوانان و جوانان استان سمنان میدان داری می کنند و حتی نوجه خوان ها هم نوجوان هستند. نوجوانان و جوانانی که در این ۱۱۲ شب از شب های اقتدار و صلابت با در دست داشتن تمثال رهبر شهید انقلاب اسلامی در میدان حاضر بودند و یک لحظه قدم پس نگذاشتند.

اینها همان جوانان هستند

یک پیرغلام اهل بیت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جوانان و نوجوانان از همان شب اول شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی تا کنون در میدان حاضر هستند، گفت: امشب که متعلق به آقا حضرت قاسم(ع) است و هیئت های نوجوانان در میدان حضور دارند هم می توان این استقبال پرشور را مشاهده کرد.

عباسعلی نجفی که خود هفت نوه دارد با بیان اینکه این ها همان نوجوانان و جوانانی هستند که در دیماه دشمن قصد داشت آنان را در مقابل نظام اسلامی و رهبری قرار دهد، تاکید کرد: امشب دشمنان این تصاویر را ببینند.

وی که اشاره اش به جمعیت عظیم نوجوان و جوان حاضر در این مراسم است، می افزاید: همه این روش ها نشان می دهد که دشمن نتوانسته بر ذهن نوجوانان و جوانان ما تاثیر منفی بگذارد و همه در میدان حضور دارند.

چهره‌های آشنا

امیرعلی جعفری یک مداح جوان هم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه همه این نوجوانان و جوانانی که امشب در احلی من العسل حاضر هستند، چهره های آشنایی هستند که در تمام این بیش از ۱۰۰ شب در میدان بوده اند، گفت: اینها نسل جوانی هستند که در میدان حاضر هستند و میدان داری می کنند.

جعفری گلایه هایی هم دارد از آنکه چرا به این نسل بیشتر میدان داده نمی شود، بیان کرد: این طور مراسم بهترین زمان است که به جوانان و نوجوانان بها داده شود اما نباید فقط برای همین روزها باشد و باز هم باید در تمام طول سال ادامه پیدا کند.

امید رجلبو دوست او هم روایت مشابهی دارد او می گوید که دو سالی می شود در احلی من السعل شرکت می کند و ارادت خاصی به امام حسین(ع) دارد او این دست مراسم را در واقع نوعی نمایش وحدت و اقتدار ایران اسلامی به خصوص جوانان و نوجوانان نیز می داند.

پختگی در اوج کم سن و سالی

با این نوجوانان و جوانان که با سربند های قرمز یا حضرت قاسم(ع) در مراسم احلی من العسل شرکت کرده اند که صحبت می کنید ویژگی مشترک شان درک بالایشان است وقتی صحبت می کنند گویا مرد یا زنی بالغ پشت چهره شان قرار دارد در حالی که سن و سالشان بعضاً به دهه هشتاد هم نمی رسد.

یک دختر شاعره دانش آموز کلاس دهمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعبیری زیبا دارد او می گوید امروز این پسران نوجوان و جوان ما که در میدان هستند همگی علی اکبر ها قاسم ها (ع) نظام اسلامی ما هستند همانطور که ما دختران رقیه و سکینه(س) هستند. منتها در دوران امروز با وظیفه امروز که همان رسالت کربلایی ها یعنی دشمن شناسی و ایستادن کنار ولی فقیه زمان است.

آنقدر شیوا و بلیغ صحبت می کنند که باور نکردنی است این بچه ها دهه نودی باشند او از حالا ولایتمداری را رسالت خود می داند و با چادر زیبایی که بر سر دارد می گوید: امسال سوگوار رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم و در واقع همه مان امسال یتیمی را چشیده ایم.

این دختر جوان همچنین شعر زیبایی را با مطلع «چنان شد که باید شود» در رسای وضعیت امروز و تقابل جبهه کفر و استکبار می خواند و می گوید: امروز تمام حق در برابر تمام باطل ایستاده و نصرت دین خدا به پیروزی منجر می شود همانطور که خداوند بارها و عده صادق آن را داده است.

رویداد امسال باشکوه برگزار شد

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقبال خوب نوجوانان و جوانان از مراسم احلی من العسل در سراسر این استان خبر داد.

محمد کرمانی با بیان اینکه این چهاردهمین بار است که سوگواره احلی من العسل که بازتاب دهنده همان کلام زیبای حضرت قاسم(ع) جوان شهید دشت کربلا است که مرگ در راه خدا را شیرین تر از عسل خواندند، برگزار می شود، تاکید کرد: امسال این رویداد همزمان با جتماع اقتدار مردم در سراسر استان سمنان و با هیئت های دانش آموزی برگزار شد.

وی با قدردانی از خانواده های استان سمنان که زمینه حضور دانش آموزان را در این مراسم فراهم کردند، افزود: این مراسم امشب و فردا شب یعنی سی ام و سی و یکم خرداد ماه ۱۴۰۵ در نقاط مختلف استان سمنان برگزار می شود.

جوانی قاسم(ع) و ولایتمداری

معاون آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به رویکرد تبیین گرایانه مراسم احلی من العسل به خصوص سیره حضرت قاسم(ع) و حضرت علی اکبر(ع) در ولایتمداری و شهادت در راه خدا بیان کرد: تبیین رکن اصلی این رویداد است.

کرمانی با بیان اینکه رویداد احلی من العسل امسال در یک مورد دیگر هم متمایز از سال های قبل است و آن اینکه این مراسم امشب و فردا شب ویژه گرامی داشت یاد شهدای مدرسه میناب که در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسیدند برگزار خواهد شد، ابراز کرد: دانش آموزان استان در ۱۱ شهر تصاویر شهدای دانش آموز این مدرسه را در دست داشتند.

وی با بیان اینکه در این مراسم هیئت های دانش آموزی، تشکل‌های دانش آموزی، فرهنگیان و معلمان، مدیران مدارس و مربیان و ... حضور داشتند، افزود: فردا شب این مراسم در نقاطی از استان سمنان همزمان با اجتماع اقتدار مردم این استان برگزار می‌شود.