تداوم هوای گرم و وزش باد در کهگیلویه و بویراحمد تا پایان هفته

علی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و الگوهای مختلف جوی، تا پنج روز آینده جو غالب استان کهگیلویه و بویراحمد صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در این مدت گاهی افزایش وزش باد، وقوع غبار و در ساعات بعد از ظهر وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اگرچه امروز اندکی از دمای حداکثر هوا کاسته شده است، اما ماندگاری هوای گرم همچنان در سطح استان ادامه دارد و از فردا دوباره شاهد افزایش دما خواهیم بود.
کرمی با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی روزهای آینده عنوان کرد: برای روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش وزش باد، غبار محلی و در ساعات بعد از ظهر وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
وی همچنین به وضعیت دمایی ایستگاههای هواشناسی استان اشاره کرد و گفت: در شبانهروز گذشته شهرستان لنده با ثبت دمای ۴۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و شهر یاسوج با کمینه دمای ۱۳.۹ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بودهاند.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا، در مصرف آب و برق صرفهجویی کرده و توصیههای هواشناسی را به ویژه در ساعات اوج گرما و هنگام وزش بادهای نسبتاً شدید جدی بگیرند.
