علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بولتن هواشناسی کشاورزی استان اظهار کرد: بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی امامزاده جعفر و یاسوج نشان می‌دهد طی چهار روز گذشته در بیشتر مناطق استان آسمان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی حاکم بوده است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، این شرایط جوی تا چهار روز آینده نیز تداوم خواهد داشت و آسمان استان صاف تا کمی ابری، همراه با افزایش وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تداوم گرمای هوا گفت: در ایستگاه امامزاده جعفر بیشینه دما در روزهای آینده تا حدود ۴۶ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما حدود ۲۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در یاسوج نیز بیشینه دما در روزهای آینده حدود ۳۹ درجه و کمینه دما حدود ۱۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد دور از انتظار نیست.

کرمی با تأکید بر رعایت توصیه‌های هواشناسی کشاورزی تصریح کرد: با توجه به افزایش دما، خشکی پوشش گیاهی و وزش باد، از روشن کردن آتش و استفاده از هرگونه مواد آتش‌زا در مراتع، جنگل‌ها و مزارع برداشت‌شده به طور جدی خودداری شود.

وی همچنین به زنبورداران توصیه کرد دریچه پرواز کندوهای زنبور عسل را متناسب با نوسانات دما و شدت تابش خورشید تنظیم کنند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد افزود: بهره‌برداران واحدهای گلخانه‌ای نیز لازم است با کنترل دما، رطوبت و تهویه، شرایط مناسب برای تولید محصولات را فراهم کنند.

وی اضافه کرد: کشاورزان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف می‌توانند با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و توصیه‌های فنی، برنامه‌ریزی لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از گرمای هوا و وزش باد انجام دهند.