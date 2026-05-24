افزایش محسوس دما و وزش باد در کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای مختلف جوی، طی پنج روز آینده جو غالب استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات به ویژه بعدازظهرها افزایش وزش باد، وزش باد نسبتاً شدید و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار کرد: به لحاظ دمایی نیز تا پایان هفته روند افزایش محسوس دما در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای روز یکشنبه سوم خردادماه، آسمان استان صاف همراه با وزش باد نسبتاً شدید، غبار محلی و افزایش نسبی دما پیش‌بینی شده است.

کرمی ادامه داد: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز وضعیت جوی استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید و غبار محلی خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، چرام با بیشینه دمای ۳۷.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۱۱.۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند.