افزایش تدریجی دمای هوا در کهگیلویه و بویراحمد تا پایان هفته

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل و بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان کهگیلویه و بویراحمد غالباً صاف خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق احتمال وقوع غبار محلی وجود دارد.
وی افزود: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشبینی روزانه وضعیت جوی استان بیان کرد: برای روز شنبه (۶ تیر ۱۴۰۵) آسمان صاف، گاهی همراه با افزایش وزش باد و در برخی مناطق غبار محلی پیشبینی شده است.
وی تاکید کرد: همچنین برای روز یکشنبه (۷ تیر) نیز آسمان صاف، گاهی افزایش وزش باد همراه با احتمال غبار محلی و برای روز دوشنبه (۸ تیر) آسمان صاف همراه با افزایش وزش باد مورد انتظار است.
کرمی با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاههای هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، لیشتر با ثبت بیشینه دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و یاسوج با کمینه دمای ۱۴.۱ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد بودهاند.
وی از شهروندان خواست با توجه به افزایش دمای هوا و وزش باد در روزهای آینده، توصیههای هواشناسی را بهویژه در ساعات گرم روز و هنگام تردد در مناطق مستعد گرد و غبار مورد توجه قرار دهند.
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