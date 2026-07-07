علی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان کهگیلویه و بویراحمد غالباً صاف است و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق غبار محلی پیشبینی میشود.
وی افزود: از نظر دمایی نیز افزایش نسبی دما و تداوم گرمای هوا در سطح استان مورد انتظار است و شرایط جوی پایدار تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برای روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه آسمانی صاف همراه با وزش باد و غبار محلی پیشبینی شده است، گفت: شهروندان بهویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای زمینهای از حضور غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کنند.
وی با اشاره به آمار دمایی استان بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، لنده با ۴۵.۵ درجه سانتیگراد گرمترین و یاسوج با ۱۷.۳ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد بودهاند.
کرمی همچنین بر مدیریت مصرف آب و برق با توجه به تداوم گرمای هوا تأکید کرد.
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