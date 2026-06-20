شفافیت مالی راهبرد اصلی استان یزد در توزیع اعتبارات است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دهقانی‌زاده در نشست بررسی وضعیت اعتبارات شهرستان‌های یزد، اشکذر و زارچ، شفافیت کامل در توزیع منابع را رویکرد محوری این سازمان دانست و اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم با ایجاد شفافیت در فرآیندهای بودجه‌ای، تمامی سطوح مدیریتی استان را در جریان دقیق وضعیت پروژه‌ها و نحوه توزیع اعتبارات قرار دهیم.

وی با اشاره به اقدام اخیر این سازمان برای افزایش پاسخگویی، افزود: فهرست پروژه‌های شهرستان‌ها به همراه جزئیات کامل شامل میزان اعتبار مصوب و تخصیص‌یافته، طی مکاتبه‌ای رسمی برای فرمانداران ارسال شده است. این اقدام گامی مهم در جهت تقویت نظام نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی و اطمینان از هزینه‌کرد صحیح منابع است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های مالی کشور در سال گذشته درگیر مسائل کلان پشتیبانی بوده است، تصریح کرد: بودجه عمرانی امسال نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی نداشته است؛ بنابراین تنها راهکار برای تسریع در روند اجرایی طرح‌ها، ایجاد گشایش از طریق اولویت‌بندی دقیق و پرهیز از پراکنده‌کاری است.

دهقانی‌زاده نقش فرمانداران را در مدیریت اعتبارات حیاتی خواند و تأکید کرد: فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها، باید مطالبه‌گری جدی از دستگاه‌های اجرایی داشته باشند تا اعتبارات تخصیص‌یافته در چارچوب اولویت‌های توسعه‌ای هزینه شود.

وی در تشریح اولویت‌های کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اظهار کرد: اجرای «نهضت عدالت آموزشی»، هدایت هدفمند اعتبارات خیّری به پروژه‌های اولویت‌دار، هم‌افزایی منابع مالی و شناسایی و مولدسازی اموال مازاد دولتی از جمله محورهای اصلی است که با همکاری فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، تمرکز ما بر طرح‌هایی است که پس از بهره‌برداری، تأثیر مستقیم و ملموسی در بهبود رفاه عمومی و پیشرفت شهرستان‌ها داشته باشد.