به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از اعلام توافق میان آمریکا و ایران، فضای عمومی در لبنان شاهد واکنش‌های متنوع و گاه متضاد بوده است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از مردم آن را روزنه‌ای برای پایان درگیری‌ها و بازگشت ثبات می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر نسبت به پیامدهای واقعی آن با احتیاط و تردید نگاه می‌کنند.

اگرچه دیدگاه‌ها درباره این توافق متفاوت است، اما نقطه مشترک اکثر شهروندان لبنانی، امید به پایان جنگ و بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور پس از ماه‌ها تنش و خسارت‌های گسترده است.

در این گزارش آمده است که توافق میان تهران و واشنگتن شامل بندهایی درباره پایان درگیری در چند جبهه، از جمله لبنان، و همچنین بازگشایی مسیرهای دریایی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای عنوان شده است؛ موضوعی که در فضای عمومی لبنان بازتاب گسترده‌ای داشته است.

امید به پایان جنگ و بهبود شرایط اقتصادی

برخی از شهروندان لبنانی این توافق را فرصتی برای خروج از بحران‌های چندساله کشور دانسته‌اند. «محمد النداف» در این‌باره ابراز امیدواری کرده است که این توافق بتواند به پایان جنگ و آغاز مرحله‌ای تازه برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم منجر شود.

همچنین «ابراهیم حجازی» با اشاره به فشارهای ناشی از درگیری‌های اخیر تأکید کرده است که بسیاری از شهروندان، فارغ از طرف‌های درگیر، از هر اقدامی که به کاهش تنش‌ها منجر شود استقبال می‌کنند و آن را «روزنه امیدی» برای بازگشت آرامش می‌دانند.

در همین حال «بدر الرفاعی» اولویت اصلی را توقف درگیری‌ها در جنوب لبنان عنوان کرده و تأکید داشته است که ادامه جنگ تنها موجب گسترش خسارت‌ها و بحران انسانی خواهد شد.

«علی خلیفه» نیز ابراز امیدواری کرده است که این توافق بتواند زمینه‌ساز صلح شود، هرچند به باور او، تنش با اسرائیل همچنان یکی از عوامل بی‌ثباتی در منطقه باقی خواهد ماند.

نگاه محتاطانه به پیامدهای توافق

در مقابل، برخی دیگر از شهروندان لبنانی با احتیاط بیشتری به این توافق نگاه کرده‌اند. «زکریا المصری» تأکید کرده است که این توافق عمدتاً به موضوعات میان آمریکا و ایران مربوط می‌شود و مسائل داخلی لبنان باید از طریق نهادهای رسمی این کشور پیگیری شود.

با این حال، او نیز مخالفت خود را با جنگ و تمایل به برقراری ثبات و امنیت در لبنان مورد تأکید قرار داده است.

همچنین «حسن حمدان» هرگونه اقدامی که به توقف درگیری‌ها منجر شود را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است که هویت میانجی در برابر رنج مردم لبنان اهمیت ثانویه دارد.

در همین حال «ابو محمد» با نگاهی محتاطانه تصریح کرده است که هنوز مشخص نیست این توافق چه تأثیری بر وضعیت لبنان خواهد داشت و احتمال دارد بیش از آنکه به نفع لبنان باشد، در راستای منافع طرف‌های اصلی توافق باشد.در مجموع، فضای عمومی لبنان نسبت به توافق آمریکا و ایران ترکیبی از امید و تردید است؛ امید به پایان جنگ و کاهش بحران‌های اقتصادی از یک سو، و نگرانی درباره میزان تأثیر واقعی این توافق بر آینده سیاسی و امنیتی کشور از سوی دیگر.