حملات شدید تل آویو به لبنان؛ ۲۵ شهید و ۳۵ زخمی در حمله به نبطیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی یاطر، نبطیه الفوقا، میفدون و شوکین را بار دیگر بمباران کردند.

خبرگزاری لبنان از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزلی در شهرک سحمر در بقاع غربی و شهادت چهار نفر و زخمی شدن شماری دیگر خبر داد و اعلام کرد که یک کودک همچنان زیر آوار مانده است.

جنگنده های اسرائیلی منطقه میان عربصالیمو جرفع و شهرک های حاروف و نبطیه الفوقا و جبشیت را به شدت بمباران کرد.

منابع لبنانی از شهادت ۲۵ نفر و زخمی شدن ۳۵ نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به نبطیه و از احتمال افزایش این آمار خبر داد.

خبرنگار الجزیره نیز به دو حمله پهپادی اسرائیل به شهر نبطیه در جنوب لبنان اشاره کرد.