  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

حملات شدید تل آویو به لبنان؛ ۲۵ شهید و ۳۵ زخمی در حمله به نبطیه

حملات شدید تل آویو به لبنان؛ ۲۵ شهید و ۳۵ زخمی در حمله به نبطیه

منابع لبنانی از بمباران شدید جنوب لبنان از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی و شهادت شماری دیگر از غیرنظامیان بر اثر این حملات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی یاطر، نبطیه الفوقا، میفدون و شوکین را بار دیگر بمباران کردند.

خبرگزاری لبنان از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزلی در شهرک سحمر در بقاع غربی و شهادت چهار نفر و زخمی شدن شماری دیگر خبر داد و اعلام کرد که یک کودک همچنان زیر آوار مانده است.

جنگنده های اسرائیلی منطقه میان عربصالیمو جرفع و شهرک های حاروف و نبطیه الفوقا و جبشیت را به شدت بمباران کرد.

منابع لبنانی از شهادت ۲۵ نفر و زخمی شدن ۳۵ نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به نبطیه و از احتمال افزایش این آمار خبر داد.

خبرنگار الجزیره نیز به دو حمله پهپادی اسرائیل به شهر نبطیه در جنوب لبنان اشاره کرد.

کد مطلب 6865998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها