نقض تفاهم و جنایات در لبنان؛ راهکارهای ایران برای پاسخگویی آمریکاچیست؟

خبرگزاری مهر_ گروه سیاست: یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا که در پی پایان درگیری‌های اخیر منطقه به امضای رؤسای‌جمهور دو کشور رسید، یکی از مهم‌ترین مفاد خود را توقف کامل عملیات نظامی در همه جبهه‌های درگیری اعلام کرده بود. بر اساس بند نخست این توافق، آتش‌بس صرفاً محدود به جبهه ایران و اسرائیل نبود، بلکه به‌صراحت ناظر بر تمامی جبهه‌های مرتبط با محور مقاومت از جمله لبنان نیز بود؛ به این معنا که هرگونه عملیات نظامی علیه لبنان و سایر کشورهای این جبهه نیز می‌بایست متوقف می‌شد.

با این حال، در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی بار دیگر حملات خود به جنوب لبنان را از سر گرفته است؛ روندی که ناظران آن را نقض آشکار بند یکم یادداشت تفاهم می‌دانند. این حملات در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی ایران، بر اساس گزارش‌های رسمی، تا این لحظه به تعهدات خود در چارچوب توافق پایبند بوده است. تداوم این تجاوزات، با وجود تعهد صریح آمریکا به‌عنوان طرف ضامن این تفاهم، پرسش‌های جدی را درباره میزان پایبندی واشنگتن به نقش میانجی و ضامن خود مطرح کرده و بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای گسترده‌ای در داخل کشور داشته است.

در همین راستا، چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگاران مهر به این رویه واکنش نشان دادند و خواستار اتخاذ موضع روشن از سوی جمهوری اسلامی در برابر این نقض شدند.

ذوالنوری: راه توقف حملات اسرائیل به لبنان، اقدام کوبنده نظامی است

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان با وجود یکی از بندهای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا بر توقف این حملات، اظهار کرد: من معتقدم که مذاکره‌کنندگان ما در این زمینه یا کوتاهی یا غفلت داشتند. باید یک بندی در این یادداشت تفاهم می‌گنجاندند که نقض هر کدام از موارد توافق، به معنای نقض همه موارد باشد؛ یعنی یا همه چیز یا هیچ چیز. این نکته باید مورد توجه قرار می‌گرفت. حالا که این بند گنجانده نشده، ضروری است که در مذاکرات آتی و در تدوین متن توافق احتمالی، حتماً این موضوع را مدنظر قرار دهند.

وی افزود: در یکی از بندهای این یادداشت تفاهم، تصریح و تأکید شده است که باید حملات به لبنان متوقف شود. اگر دشمن این بند را نقض کند و ما تسامح داشته باشیم، این تسامح می‌تواند منجر به نقض‌های بیشتری از سوی دشمن شود. اما اگر صلابت، جدیت و حساسیت ما را ببیند، به سایر مفاد نیز پایبند خواهد بود.

صرف تهدید کافی نیست و باید پاسخ عملی داد

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین، صرف تهدید کافی نیست. مهم‌ترین گزینه این است که جمهوری اسلامی بدون معطلی پاسخ دهد. به این معنا که فوراً نیروهای مسلح ما باید پاسخ کوبنده‌ای ارائه دهند. این پاسخ لازم نیست به طور مستقیم تل‌آویو و حیفا را هدف قرار دهد؛ بلکه می‌توان مناطقی را که مرکز تجمع نیروهای عملیاتی هستند و اکنون لبنان را مورد حمله قرار می‌دهند، هدف قرار داد و به شدت موشک‌باران کرد. این اقدام باعث می‌شود که دشمن نسبت به رعایت مفاد توافقنامه و وظایفی که دارد، اقدام کند.

ادعای ناتوانی آمریکا در کنترل نتانیاهو را قبول ندارم

وی در ادامه گفت: من اعتقاد ندارم که برخی می‌گویند آمریکا نمی‌تواند نتانیاهو را کنترل کند. اینکه بگوییم آمریکا از وضعیت -علت تداوم حملات به لبنان- بی‌خبر است یا در جریان نیست، یا اینکه همراهی کرده یا نکرده، موضوعاتی هستند که می‌توان درباره آن‌ها بحث کرد. اما باید تأکید کنم که آمریکا امروز به شدت به این تفاهم، توافق و پایان جنگ نیاز دارد و باید رژیم صهیونیستی را از حمله به لبنان بازدارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مقابل، رژیم صهیونیستی و نتانیاهو برای ادامه حیات سیاسی خود به تداوم جنگ نیاز دارند. در حقیقت، یک تقسیم کار شکل گرفته است که به ظاهر ترامپ ژست می‌گیرد که من نمی‌توانم، تذکر داده‌ام و نمی‌خواهم مجدداً درگیری آغاز شود، از سوی دیگر، نتانیاهو نیز به انجام کارهای خود ادامه می‌دهد تا نیازش به ادامه جنگ در لبنان برآورده شود.

ایران باید به اسرائیل پاسخ کوبنده دهد

وی تصریح کرد: تصور آنان این است که جمهوری اسلامی تنها به این دلیل که جنگ با آمریکا به پایان رسیده، راضی است و حاضر نیست به خاطر لبنان این وضعیت را به هم بزند، اما برای اینکه محاسبات دشمن را به هم بزنیم، باید حتماً پاسخ کوبنده‌ای دهیم تا ببیند که برای ایران اجرای تمام مفاد تفاهم اهمیت دارد.

ذوالنوری افزود: در این صورت دو حالت پیش می‌آید؛ یا آمریکا -به حملات ایران- پاسخ می‌دهد و با رژیم صهیونیستی همراهی و از آن پشتیبانی می‌کند که در این حالت باطن آمریکا هم آشکار می‌شود و همه متوجه خواهد شد که آنها هم به دنبال پایان جنگ نیستند و هدفشان این است که منافع ما تأمین نشود.

در صورت همراهی آمریکا با اسرائیل، تنگه هرمز باید بسته شود

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس اگر ما با رژیم صهیونیستی برخورد کنیم و آمریکا باطن خود را آشکار کرده و در تقابل با جمهوری اسلامی ایران، از رژیم صهیونیستی حمایت کند، باید فوراً تنگه هرمز را ببندیم و شرایط نامطلوبی برای آنها ایجاد کنیم. اما اگر آمریکا در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی علیه رژیم صهیونیستی موضع‌گیری نکند، رژیم صهیونیستی تنها خواهد ماند و ما از آنان انتقام سختی خواهیم گرفت.

رژیم صهیونیستی یا عقب‌نشینی می‌کند یا شکست می‌خورد

وی افزود: در این شرایط، رژیم صهیونیستی دو گزینه پیش رو دارد؛ یا جنگ -با ایران- را بدون کمک آمریکا ادامه دهد که در این صورت با حول و قوه الهی در میدان غالب خواهیم بود و به نتیجه مطلوب خواهیم رسید، یا صهیونیست‌ها به دلیل برخورد جمهوری اسلامی، از ادامه تجاوز در لبنان دست می‌کشند و با متحدان ما برخورد نمی‌کنند که این نیز برای جمهوری اسلامی مطلوب است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: حالت سوم هم این است که آمریکا همراه رژیم صهیونیستی وارد عمل شود که در این صورت به نقطه اول بازمی‌گردیم و تنگه هرمز را می‌بندیم که طبیعتاً آمریکایی‌ها نمی‌توانند این وضعیت را تحمل کنند و مجبور خواهند شد این رژیم و سگ هار خود را مهار کنند. بنابراین، راه درست این است که ما بدون فوت وقت، برخوردی جدی، باصلابت و قاطع با دشمن داشته باشیم.

کوثری: در صورت تداوم حملات به لبنان، باید فورا تنگه هرمز را ببندیم

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، با اشاره به یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا که بر عدم حمله به لبنان تأکید دارد، اظهار کرد: اگر آمریکا اراده لازم برای عمل به این تفاهم و مهار اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی را ندارد، باید به‌صورت شفاف اعلام شود که هم آتش‌بس و هم تفاهم توسط آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی نقض شده است.

وی درباره راهکارهای جمهوری اسلامی ایران برای توقف حملات به لبنان، توضیح داد: یکی از اقداماتی که می‌توانیم انجام دهیم، بستن فوری تنگه هرمز است و نباید اجازه عبور و مرور از آن را دهیم، مگر برای کشتی‌ها و شناورهایی که خودمان تشخیص می‌دهیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نباید اجازه عبور و مرور در تنگه هرمز داده شود تا طرف مقابل بداند تفاهم با ایران باید به‌دقت اجرا شود.

وی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم تجربه برجام تکرار شود و آمریکا باید ملزم به اجرای تعهدات خود باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در برابر نقض آتش‌بس و حملات اسرائیل به لبنان، باید اقدامات بازدارنده در دستورکار قرار گیرد. یکی دیگر از راهکارهای ما می‌تواند این باشد که با استفاده از موشک‌ها و سلاح‌های موجود، به‌صورت مستقیم محدوده رژیم اشغالگر را مورد هدف قرار دهیم تا طرف مقابل بداند تفاهم با ایران باید اجرا شود.

وی در ادامه درباره نقش آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی برای حمله به لبنان، گفت: این موضوع قابل تحلیل است که آیا اسرائیل بدون اجازه آمریکا عمل می‌کند یا با هماهنگی، اما در هر صورت آمریکا مسئول است و باید رژیم صهیونیستی را ملزم به توقف حملات به لبنان کند.

کوثری خاطرنشان کرد: از آنجایی که آمریکا در یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی ایران تعهد داده است که جنگ باید در لبنان متوقف شود، باید به آن پایبند باشد و رژیم صهیونیستی را وادار به توقف حملات به لبنان کند.

صدرالحسینی: ترامپ توانایی کنترل سگ هار منطقه را ندارد

سیدرضا صدرالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره نقض بند یک آتش بس توسط رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: با توجه به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و عنایت جمهوری اسلامی در فرایند تفاهم نامه فی مابین ایران و امریکا و تاکید بر پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، به نظر می‌رسد ترامپ توانایی کنترل سگ هار منطقه را ندارد و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند به صورت اشکارا موضوع تفاهم نامه ایران و امریکا را زیر سوال ببرد.

وی ادامه داد: با توجه به تعهدی که امریکایی ها در اینباره دادند جمهوری اسلامی، آمریکا را طرف خود میداند و هیچ وقعی به رژیم اسرائیل نخواهد گذاشت. در این باره اولین اقدام جمهوری اسلامی تاخیر در تداوم تفاهمنامه که اولین گام آن امضا بود و توسط روسای جمهور دو کشور انجام شد؛ دومین گام آن انجام مذاکرات در ژنو بود و چون امریکایی ها نتوانستند به اولین گام تفاهم نامه عمل نمایند، به تاخیر افتاد.

کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: اولین گام می تواند سمت و سوی جمهوری اسلامی ایران را در راستای اجرای کامل بدون قید و شرط تفاهمنامه به طرف مقابل و نظام بین الملل به اثبات برسانند که کافی نخواهد بود.

صدرالحسینی عنوان کرد: دومین گام جمهوری اسلامی مسدود کردن تنگه هرمز به منظور فشار به اقتصاد انرژی امریکا می باشد؛ در این راستا با توجه به حمایت مردمی در ایران و تداوم حمایت همه جانبه ملت از نیروهای مسلح گام سوم ایران می تواند پاسخ روشن و صریح با موشک های نقطه زن خود در سرزمین های اشغالی بویژه در نقاط مهم رژیم اسرائیل محسوب گردد.

وی با اشاره به سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، خاطرنشان کرد: با توجه به شفافیت مواضع جمهوری اسلامی در راستای رسیدن به منافع ملی امروز وزیر کشور پاکستان بعنوان کشور میانجی برای شنیدن شرایط مجدد ایران به تهران سفر کرد لذا در این راستا قطعا مواضع قاطع جمهوری اسلامی به طرف میانجی ابلاغ خواهد شد.

مالکی: آمریکا باید جلوی حملات اسرائیل به لبنان را بگیرد

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در حالی که طبق یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا نباید حملاتی علیه لبنان و جبهه مقاومت صورت گیرد، اظهار کرد: از همان ابتدا مشخص بود که رژیم صهیونیستی تمایلی به نزدیک شدن ایران و آمریکا ندارد و اساساً مخالف هرگونه مذاکره میان دو کشور است. بر این اساس، اسرائیل تلاش می‌کند در مسیر مذاکرات کارشکنی کند و حتی حملات به لبنان نیز با هدف برهم زدن روند گفتگوها صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: هوشیاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حمایت ملت ایران موجب شد آمریکا به اهدافش علیه ایران نرسد و در نهایت پای میز مذاکره آمد. پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب مذاکرات مطرح و پذیرفته شد.

وی تصریح کرد: خود آمریکایی‌ها نیز می‌دانند که رژیم صهیونیستی مخالف این روند است، چرا که اسرائیل همواره به دنبال منطقه‌ای پرآشوب و پرتنش بوده و یک منطقه بحرانی را دنبال می‌کند تا همواره فضای ناامنی و بحران در منطقه برقرار باشد.

آمریکا باید جلوی حملات اسرائیل به لبنان را بگیرد

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون که تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا برای پایان جنگ به امضا رسیده است، مسئولیت اصلی بر عهده دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ است که مانع زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی شده و جلوی ادامه حملات این رژیم به لبنان را بگیرد.

مالکی با تأکید بر ضرورت ورود کشورهای اسلامی به این موضوع و تلاش برای مهار رژیم صهیونیستی، گفت: طی روزهای آتی، اجلاس چهارجانبه کشورهای اسلامی شامل پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر در قاهره برگزار می‌شود که هدف آن حمایت از روند مذاکرات و تفاهم صورت‌ گرفته است. ثبات منطقه برای همه کشورهای اسلامی اهمیت دارد. یکی از محورهای مهم این رایزنی‌ها قطعا باید مقابله با زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی باشد.

دیپلماسی فعال ایران برای توقف حملات به لبنان

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز باید دیپلماسی فعال خود را دنبال کند. تماس‌ها و رایزنی‌های سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان خود در کشورهای اسلامی، منطقه و کشورهای عربی آغاز شده و این روند باید ادامه یابد تا ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان بسیج شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از سوی دیگر، آمریکا خود میزبان مذاکرات میان لبنان و اسرائیل است و این امکان را دارد که جلوی اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی را بگیرد؛ این موضوع نیازمند اراده سیاسی جدی از سوی واشنگتن است.

مالکی درباره راهکارهای جمهوری اسلامی ایران برای توقف حملات اسرائیل به لبنان، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در گام نخست تلاش می‌کند اجماع مؤثری میان کشورهای اسلامی و منطقه علیه اقدامات رژیم صهیونیستی شکل دهد تا این رژیم به توقف حملات تن دهد، اما اگر با وجود اقدامات دیپلماتیک، این حملات ادامه پیدا کند، قطعاً راهکارها و ابتکارات بعدی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: از سوی دیگر، کشورهای غربی که از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا استقبال کردند، همچنین قدرت‌های مهمی مانند روسیه و چین باید برای جلوگیری از تداوم بحران و مهار اقدامات رژیم صهیونیستی ورود کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نسبت به ادامه این روند بی‌تفاوت باشد و در صورت تداوم حملات رژیم صهیونیستی و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های دیپلماتیک، پاسخ لازم را خواهد داد.