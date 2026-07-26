سیدرضا صدرالحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته، شاهد توقف درگیری‌ها از سوی آتش‌افروزان فرامنطقه‌ای در محدوده تنگه هرمز و جنوب کشور بودیم. با توجه به اینکه طی دو هفته پیش از آن، تجاوزات نظامی آمریکا روندی فزاینده داشت، این توقف دو روزه، تحلیل‌های مختلفی را در میان کارشناسان و رسانه‌ها به دنبال داشته است.



کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: واقعیت این است که طی دو روز گذشته، کشور همسایه عمان هیأت‌هایی را به ایران اعزام کرده تا موضوع چگونگی عبور و مرور شناورها از تنگه هرمز مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد آمریکا با این تصور که جمهوری اسلامی ایران ممکن است موضوع تجاوزات نظامی را کنار گذاشته و بار دیگر به مسیر دیپلماسی بازگردد، موقتاً اقدامات نظامی خود را متوقف کرده است.



صدرالحسینی تأکید کرد: با توجه به زیاده‌خواهی‌های آمریکا و دخالت‌های نظامی این کشور در ماه‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران با وجود تأکید همیشگی بر صلح، امنیت و ثبات منطقه، نمی‌تواند نسبت به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا بی‌تفاوت باشد و حق خود را برای واکنش و تنبیه متجاوز محفوظ می‌داند.

تیم فنی عمان در ایران حضور دارد

وی ادامه داد: مذاکرات همچنان ادامه دارد و تیم فنی عمان در ایران حضور دارد. در شرایط کنونی، هیچ‌گونه صحبتی درباره آتش‌بس مطرح نیست.

کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان با بیان اینکه تنگه هرمز همچنان از سوی ایران بسته است، گفت: در حال حاضر، تنها کشتی‌های متعلق به جمهوری اسلامی ایران اجازه عبور و مرور از تنگه هرمز را دارند.