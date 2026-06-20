به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا خدادادی روز شنبه با تأکید بر اینکه «رونق تولید» کلیدواژه اصلی برای بهبود شاخصهای اقتصادی و افزایش تابآوری کشور در شرایط حساس کنونی است، اظهار کرد: نباید اجازه داد که آسیبهای وارده به برخی واحدهای صنعتی در جریان جنگ اخیر، منجر به توقف خطوط تولید یا تعدیل نیروی کار شود.
وی با بیان اینکه پویایی بخش تولید مستقیماً با معیشت مردم و امنیت اقتصادی کشور گره خورده است، افزود: هرگونه اختلال طولانیمدت در فعالیت بنگاههای تولیدی، تبعات منفی جبرانناپذیری بر زنجیره تأمین، اشتغال و رشد اقتصادی خواهد داشت. از اینرو، اولویتبندی برای حمایت از کارخانجات آسیبدیده باید در دستور کار فوری دولت و نهادهای اقتصادی قرار گیرد.
این نماینده مجلس، نقش نظام بانکی را در این میان حیاتی توصیف کرد و گفت: برای جلوگیری از رکود در بخش تولید، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای آسیبدیده ضروری است. نظام بانکی باید با تغییر رویکرد و ارائه تسهیلات هدفمند، به جای سختگیریهای معمول، به عنوان بازوی اجرایی دولت در احیای این واحدها عمل کند.
خدادادی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید بستههای حمایتی جامعی شامل استمهال بدهیها، ارائه تسهیلات کمبهره و تسهیل فرآیندهای اداری را برای این واحدهای صنعتی طراحی و اجرا کند تا شاهد بازگشت سریع آنها به چرخه تولید و تثبیت بازار باشیم. حفظ ظرفیتهای اقتصادی موجود در شرایط فعلی، از اهمیتی دوچندان برخوردار است و مجلس نیز بر روند تحقق این حمایتها نظارت خواهد کرد.
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