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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: شمار شهدای ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۱۸ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲ شهید و ۸ مجروح وارد بیمارستان‌های این باریکه شدند.

این وزارتخانه بیان کرد که از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۱۰۰۷ نفر شهید و ۳۱۶۵ نفر مجروح شدند.

براساس بیانیه وزارت بهداشت غزه، شمار کل شهدای این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۱۸ نفر افزایش یافت.

این وزارتخانه اشاره کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی ۱۷۳ هزار و ۲۷۳ نفر نیز مجروح شدند.

از سوی دیگر یک منبع در بیمارستان الشفاء اعلام کرد: بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی در جاده ساحلی الرشید در غرب شهر غزه، یک نفر به شهادت رسید.

کد مطلب 6865951

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