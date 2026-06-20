جدیدترین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲ شهید و ۸ مجروح وارد بیمارستان‌های این باریکه شدند.

این وزارتخانه بیان کرد که از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۱۰۰۷ نفر شهید و ۳۱۶۵ نفر مجروح شدند.

براساس بیانیه وزارت بهداشت غزه، شمار کل شهدای این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۱۸ نفر افزایش یافت.

این وزارتخانه اشاره کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی ۱۷۳ هزار و ۲۷۳ نفر نیز مجروح شدند.

از سوی دیگر یک منبع در بیمارستان الشفاء اعلام کرد: بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی در جاده ساحلی الرشید در غرب شهر غزه، یک نفر به شهادت رسید.