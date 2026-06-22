جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۳ شهید جدید و ۱۱ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها باقی ماندند و نیروهای امدادی به ‌دلیل شرایط میدانی و محدودیت‌ها، تاکنون قادر به دسترسی به آنان نشدند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدای فلسطینی به یک ‌هزار و ۲۴ نفر و شمار مجروحان به ۳ هزار و ۲۶۰ نفر رسیده است. همچنین در این مدت، پیکر ۷۸۴ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار کلی شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۵ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۷۳ هزار و ۳۶۸ نفر رسیده است.