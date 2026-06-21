حملات اسرائیل به غزه، ۱۰ شهید برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که از بامداد روز شنبه تاکنون، در حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، دست‌کم ۱۰ نفر شهید شدند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره مناطق هدف قرار گرفته، شمار مجروحان یا هویت قربانیان منتشر نشده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، (۱۹ مهر ۱۴۰۴) ۱۰۰۷ نفر شهید و ۳۱۶۵ نفر مجروح شدند.

براساس بیانیه وزارت بهداشت غزه، شمار کل شهدای این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۳ هزار و ۱۸ نفر رسیده و در این مدت ۱۷۳ هزار و ۲۷۳ نفر دیگر نیز مجروح شدند.