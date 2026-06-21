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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۲

حملات اسرائیل به غزه، ۱۰ شهید برجای گذاشت

حملات اسرائیل به غزه، ۱۰ شهید برجای گذاشت

منابع خبری گزارش دادند که در حملات رژیم صهیونیستی به غزه چند نفر از شهروندان فلسطینی شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که از بامداد روز شنبه تاکنون، در حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، دست‌کم ۱۰ نفر شهید شدند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره مناطق هدف قرار گرفته، شمار مجروحان یا هویت قربانیان منتشر نشده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، (۱۹ مهر ۱۴۰۴) ۱۰۰۷ نفر شهید و ۳۱۶۵ نفر مجروح شدند.

براساس بیانیه وزارت بهداشت غزه، شمار کل شهدای این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۳ هزار و ۱۸ نفر رسیده و در این مدت ۱۷۳ هزار و ۲۷۳ نفر دیگر نیز مجروح شدند.

کد مطلب 6866321

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