شمار شهدای جنگ غزه به ۷۳ هزار و ۳۹ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۴ شهید به بیمارستان‌های غزه منتقل شده است که شامل ۲ شهید جدید، یک شهید بر اثر جراحات پیشین و یک شهید که پیکرش از زیر آوار بیرون کشیده شده، می‌شود.

این وزارتخانه بیان کرد که ۲۰ نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۲۷ نفر به شهادت رسیده، ۳ هزار و ۲۸۰ نفر زخمی شده‌اند و ۷۸۵ پیکر نیز از زیر آوار یا مناطق تخریب ‌شده بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین درغزه بیان کرد که از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۳ هزار و ۳۹ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۳۸۸ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه تاکید کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نیستند.