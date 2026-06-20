به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: دشمن اسرائیلی بار دیگر با تکیه بر ادعاهای دروغین تلاش می‌کند نقض آتش‌بس را که خود هرگز به آن پایبند نبوده توجیه کند؛ در حالیکه از شب گذشته تاکنون حملات علیه لبنان ادامه دارد.

مقاومت اسلامی بیان کرد که از شامگاه جمعه به آتش‌بس پایبند بوده، حتی پس از آنکه دشمن از همان لحظات نخست آن را نقض کرد، اما با توجه به سابقه همیشگی دشمن در پیمان‌شکنی و حیله و فریب، دست خود را بر ماشه نگه داشته است.

به گفته حزب‌الله، ارتش اسرائیل در شب گذشته اقدام به تلاش برای نفوذ به سمت ارتفاع «علی الطاهر» کرد؛ منطقه‌ای که با وجود تلاش‌های مکرر همجنان از اشغال آن ناتوان مانده است.

در بیانیه اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان آمده است: امروز هنگامی که نظامیان تیپ کماندویی ارتش اسرائیل به کمین رزمندگان مقاومت رسیدند، با انواع سلاح‌های سبک و سنگین مورد هدف قرار گرفتند؛ به طوریکه مقاومت توانست تلفات گسترده‌ای را روی دست دشمن بگذارد.

حزب‌الله تأکید کرد: مقاومت اسلامی اعلام می‌کند که همزمان با پایبندی به آتش‌بس، در برابر هرگونه تلاش دشمن برای توسعه اشغالگری در خاک لبنان، هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت و رزمندگان مقاومت در کمین‌های خود در آمادگی کامل به سر می‌برند.

حزب الله لبنان اعلام کرد که به موازات پایبندی به آتش‌بس، در مقابله با هرگونه تلاش دشمن برای تصاحب اراضی و گسترش اشغالگری آن کوتاه نخواهد آمد.